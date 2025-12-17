Najpoznatija srpska influenserka kupila luks nekretninu u ovom dijelu Beograda: Tamara ispunila sebi dugogodišnju želju

Tamara Kalinić živi u tri evropske metropole, a sada ima stan i u Beogradu.

Izvor: Instagram / tamara

Jedna od najuticajnijih modnih influenserki sa ovih prostora, Tamara Kalinić, kupila je stan u centru Beograda, saznaju domaći mediji. Ona već dugo ne živi u našoj zemlji, a sad je pazarila stan na Dorćolu.

Tamara Kalinić je dugo željela da ima stan u srpskoj prijestonici. Njoj je bila želja da posjeduje nekretninu u Beogradu, ne bi li svakog puta kad dođe ovdje mogla da bude u svom stanu.

Pogledajte fotografije Tamare Kalinić:

Kalinićeva je ove godine potpisala veliku globalnu saradnju sa prestižnim brendom satova Audemars Piguet, učestvujući u međunarodnoj kampanji koja ju je dodatno pozicionirala na sam vrh svjetske modne scene. Osim toga, potpisala je godišnji ugovor za Qatar Airlines.

Paralelno sa profesionalnim uspjesima, Tamara je odlučila da investira u nekretninu u jednom od najtraženijih beogradskih kvartova.

Život u koferima - više država naziva domom

Tamara, inače, živi u tri evropske metropole, Londonu, Parizu i Milanu.

Nju je, podsjetimo, čuveni magazin "Times" svrstao u 100 influenserki svijeta, dok samo na Instagramu ima preko dva miliona pratilaca. Njen lik je osvanuo na bilbordu u Los Anđelesu na Senset bulevaru.