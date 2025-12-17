Nova runda pregovora američke i ruske delegacije o kraju rata u Ukrajini održaće se ovog vikenda u Majamiju.
U Majamiju u Sjedinjenim Američkim Državama će se ovog vikenda održati nova runda pregovora o kraju rata u Ukrajini između američke i ruske delegacije, saznaje "Politiko" pozivajući se na dva anonimna izvora bliska pregovorima američke i ruske strane. Rusku stranu predvodiće Kiril Dmitriev, šef ruskog investicionog fonda, dok američku stranu predstavljaju Stiv Vitkof, specijalni američki izaslanik i Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa.
Da podsjetimo, u Berlinu je održan sastanak evropskih lidera, američke delegacije i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na kom se pregovaralo o uslovima za kraj rata u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Tramp se potom telefonom čuo sa svima nakon tog sastanka i izjavio je da je kraj rata vrlo blizu, ali da i dalje postoje tačke oko kojih se spore Ukrajina i Rusija.