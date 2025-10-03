Trener Partizana Željko Obradović je posle pobjede nad Olimpijom iz Milana u Evroligi istakao da neće nikome dozvoliti da mu sastavlja ekipu.

Pričao je posle pobjede nad Olimpijom iz Milana Željko Obradović i istakao da je ponosan na igrače što su za 48 sati posle poraza od Dubaija uspeli da se dignu i da ostvare važan trijumf na startu elitnog takmičenju. U emotivnom izlaganju dotakao se i situacije u ekipi. Bilo je riječi i o Miki Murinenu.

"Došao je ovaj momak prošle subote, a sada je četvrtak, nismo uspjeli da ga vidimo na treningu. Nismo uspjeli da ga vidimo. Pričamo o Murinenu, nije imao nijedan trening do sada sa nama", rekao je Obradović.

Novinar na konferenciji za medije je nakon toga konstatotovao da Partizan "ima dosta igrača u sastavu", sa čim se nije složio Obradović.

"Šta imamo, izvinjavam se? To stvarno izgleda kao lijepa šala. Pogledajte sastav Dubaija. Imaju 18 igrača, nemaju nijednog juniora. A ja imam večeras Bošnjakovića koji je još junior. Koji je to sastav? Ovih 12? To je 12 igrača, plus ovaj Murinen koji sada dolazi. Imamo dosta igrača? Hajde sada uzmite sastave svih ostalih timova i da uporedimo. Ako ima ijedan tim sa manje od 16 seniora vi mi nađite", istakao je on.

Naglasio je šef struke crno-bijelih da je on svojim timom zadovoljan, a iako već dugo govori da mu nedostaje jedan visoki igrač da neće dozvoliti da mu neko drugi bira tim.

"Ja sam prezadovoljan sa ovim timom i zahvalan sam upravi. Pričamo cijelo ljeto da nam fali jedan visoki igrač, visokih igrača nema, da ih dovodim da bi ih doveo, to mi ne pada na pamet. A pogotovo neću da dovodim tako što neki misle da će da odluče ko će da igra u Partizanu. Neće moći. Meni niko nije sastavljao tim", rekao je on.

Zapitao ga je novinar da li mu nedostaje samo taj jedan igrač ili više košarkaša u sastavu za tekuću sezonu. Istakao je da mu nedostaje samo jedan visoki igrač za slučaj povrede ili neke nepredviđene situacije.

"Nama fali jedan igrač. Ne u ovom trenutku, zadnjih dva mjeseca pričam o tome, od ljetos da nam fali jedan visoki igrač. Pokazale su pripreme. Utakmicu u Sidneju je igrao Džabari Parker kao jedini visoki igrač. Osetkovski je bio u bolnici, ova dvojica su bila u Beogradu. Sa jednim visokim igračem sam prošao pripreme. Kakva pripreme sa jednim visokim? I Džabari koji traži da igra 40 minuta. Kako prijatelju da igraš 40 minuta, sa 80 utakmica u sezoni. Zato mi treba igrač, za ne daj Bože. Inače ovi igrači? Super. Sve ok. Nemam nikakv problem. A ako budemo dovodili to će biti nešto što će nam pomoći", završio je Obradović.

