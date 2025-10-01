Poznato je da će se u Ženevi već 8. oktobra održati sastanak na kom će učestvovati FIBA, Evroliga i NBA, a tema je ulazak najjače košarkaške lige u Evropu...

Izvor: MN Press

NBA liga dolazi u Evropu i tu nema dileme. Potvrdili su to čelnici FIBA na Eurobasketu, a sada je poznat i termin održavanja novog sastanka. Biće to 8. oktobra u Ženevi i tamo će se naći čelnici FIBA, Evrolige i NBA i jasno je da je tema samo jedna - način na koji će najjača košarkaška liga na svijetu da dođe na Stari kontinent.

Ulaskom Dubaija u Evroligu situacija se dodatno promijenila, tržište je još otvorenije, a uz to je došlo i do proširenja na 20 timova. Sve to su jasni signali o kopiranju NBA lige i pravljenju sličnog proizvoda. Sada je glavno pitanje o tome da li će NBA da napravi sopstvenu ligu kao što se priča već duže vreme ili možda ima neke druge planove. Navodno dosta toga zavisi od španskih velikana, Real Madrida i Barselone.

"NBA u Evropi nastupa sa pretpostavkom da će i Real i Barselona, koji su deoničari Evrolige, da se pridruže toj novoj ligi i da budu neka vrsta trojanskog konja. Nije to ni potvrđeno niti demantovano, jer oba španska kluba izbjegavaju da šalju poruke o svojoj budućnosti i planovima. Nova liga bi trebalo da počne od sezone 2027/28. Ništa nije uklesano u kamenu, ali su iznenađenja moguća. Možda stvari postanu jasnije posle sastanka u Ženevi", navodi se u tekstu specijalizovanog košarkaškog portala "Jurohups".