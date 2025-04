Trener šampiona Evrope, Ergin Ataman, oglasio se povodom sukoba na relaciji FIBA - Evroliga i formiranja nove NBA lige na Starom kontinentu.

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman smatra da je Evroliga zabavnija za gledaoce od NBA lige, ali da u Evropi ne umiju da to marketinški prodaju kao što to znaju u Americi. Njegov predlog je da čelnici NBA odustanu od formiranja novih timova, već da se fokusiraju na to da komeracijalno podrže Evroligu i da tako naprave vrhunski proizvod za gledaoce.