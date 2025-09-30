Počinje Evroliga, a dva meča najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja odigraće se u "M:tel dvorani Morača", gdje će Efes večeras (19.45) biti domaćin Makabiju, a u petak (19.30), u drugom kolu, Hapoelu iz Tel Aviva.

Izvor: MONDO

Poznato je da izraelski klubovi od početka rata u Pojasu Gaze ne igraju kao domaćini na svom terenu, a zbog bezbjednosnih rizika ne gostuju u Turskoj.

Cijene ulaznica određene su u dvije kategorije. Za jednu utakmicu karte koštaju 35 i 15 eura, dok će paket za oba meča iznositi 50, odnosno 20 eura.

"Počinjemo Evroligu igranjem domaće utakmice u gostima. To je mana, ali ništa se tu ne može učiniti. Svjesni smo da nismo igrali besprekorno, jer smo samo četiri puta mogli da treniramo zajedno. To je veliki nedostatak za nas. Međutim, niko nas ne pita o uslovima za rad ili kako se pripremamo za utakmicu. Zato se moramo dobro spremiti, dobro koncentrisati i dati sve od sebe. Moramo da igramo na način koji će nam omogućiti da pobijedimo", rekao je trener Efesa, Igor Kokoškov za klupski sajt.

Kokoškov se ovog ljeta iz NBA lige vratio u Evropu, ali i u Tursku, jer je jedno vrijeme bio trener Fenerbahčea. Sa Efesom je potpisao trogodišnji ugovor.

Efes je tokom ljeta promijenio ekipu. Stigli su Kol Svajder, Ajzeja Kordinije, Džordan Lojd, Kaj Džons, Jorgos Papajanis, Nik Vajler-Bab, Šehmus Hazer, Sarper David Mutaf i Bris Deser.