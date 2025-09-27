Dejan Kamenjašević, generalni menadžer Dubaija, istakao je na panelu "Kapital, navijači i rezultat: trougao opstanka" u Sarajevu da je u novom evroligašu bukvalno krenuo od "nule".

Košarkaški klub Dubai formiran je prošle godine i odmah je zauzeo veoma važmno mjesto u evropskoj košarci. Iako su odmah željeli u Evroligu, na to su morali da sačekaju godinu dana - tokom koki su se dokazivali u ABA ligi, protiv timova iz našeg regiona.

Na početku debitantske sezone u elitnom košarkaškom takmičenju za evropske klubove Dubai će za tri dana ugostiti Partizan, a Dejan Kamenjašević je na početku panela istakao da novac ne stvara viziju, već je to obrnuto - vizija kreira pare.

"Mi istina nemamo problema s novcem, ali nismo imali ništa od tradicije, navijača, istorije... Kad su došli neki ljudi da gledaju meč ABA lige protiv Crvene zvezde, morali smo da ih učimo da kad zakuca igrač Zvezde oni ne treba da se raduju. A realno, skakali su od sreće", rekao je Kamenjašević.

Košarka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nema dugu tradiciju, ali je naporan rad svih u klubu privukao publiku. Takođe, značajni su bili i dobri rezultati, pošto se Dubai pozicionirao kao jedan od najboljih timova ABA lige. Na poslednjem meču prethodne sezone u ABA ligi protiv Partizana, bilo je sedam i po hiljada ljudi u dvorani.

"I svi su kupili ulaznice. Naučili su da navijaju za nas, doduše možda i utakmici protiv Partizana na otvaranju Evrolige bude poneki koji će se obradovati poenima crno-bijelih", dodao je generalni menadžer ekipe sa Bliskog istoka.