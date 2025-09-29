Evroliga će pratiti odluku UEFA i postoji mogućnost da izbaci dva izraelska kluba iz takmičenja, dakle Hapoel i Makabi iz Tel Aviva mogli bi da budu sankcionisani

Izvor: MN Press/Norbert Scanella / imago sportfotodienst / Profimedia

Izraelski klubovi mogli bi da budu izbačeni iz Evrolige. To su riječi izvršnog direktora takmičenja Paulijusa Motiejunasa. Mnogo toga zavisiće i od odluke koju bude donijela UEFA pošto strani mediji već danima pišu da će timovi iz Izraela da budu izbačeni iz svih fudbalskih takmičenja.

"To je teško pitanje i uvijek pokušavamo da izbjegnemo ta politička pitanja. Očigledno je da analiziramo situaciju. Naša taktika i pristup ovakvim problemima je uvijek bila da pratimo druge sportske organizacije i lige, tako da ćemo to i uraditi. Pratićemo situaciju i reagovaćemo", rekao je Motiejunas na konferenciji koja je održana u Dubaiju.

Izvor: Printscreen/youtube/ישראל ספורט

Uslijedilo je i potpuno logično pitanje da li se to odnosi na UEFA i da li će odluka UEFA da utiče na Evroligu.

"UEFA je fudbal, hajde da vidimo kako će to da se proširi. Ali, kada neka velika takva organizacija donese odluku, onda to ima uticaj na druge. Ne znači to da će jedni da donesu odluku i da ćemo mi odmah da pratimo, ali ako druge sportske organizacije reaguju, čak i ako UEFA reaguje, onda ćemo pričati sa klubovima. Za nas je najvažnija bezbjednost igrača, timova i navijača. To nam je najbitnije", zaključio je Motiejunas.

Šta će biti sa Vasom?

Vasa Micić je najplaćeniji igrač u Evroligi i veliko je pitanje šta će biti sa njim i sa Hapoelom iz Tel Aviva ako dođe do izbacivanja iz Evrolige. U ovom slučaju bi bili izbačeni Hapoel Tel Aviv i Makabi Tel Aviv.

Odluka UEFA će očigledno imati uticaj, ali ako dođe zaista do sankcija izraelskim klubovima, kao što je to trenutno slučaj sa ruskim timovima, onda bi stvari mogle naglo da se promijene...