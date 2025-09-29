Kion Džonson bi zaista bio jedan od atletski najimpresivnijih igrača u Evropi ukoliko bi stigao u Crvenu zvezdu.

Crvena zvezda je zainteresovana da dovede Kiona Džonsona. Poslije teške povrede koju je Ajzea Kenan doživio na meču VTB Superkupa pred sam početak sezone i odlaska Nemanje Nedovića iz kluba sada crveno-bijeli traže beka.

Kion Džonson, kojeg prati teška životna priča, trenutno je slobodan agent nakon što je odigrao pola sezone za Los Anđeles Kliperse, sezonu i po u sastavu Portlanda i dve godine kao član Bruklina.

Izabran je kao kao 21. pik prve runde drafta 2021. godine ispred igrača poput Santija Aldame, Kema Tomasa, Aja Dosunmua, Nimijasa Kete, Luke Garze, Sandra Mamukelašvilija i Arona Viginsa prije svega zato što je oborio rekord NBA lige.

On je na "Draft kombajnu", seriji fizičkih vježbi pred sam draft, oborio rekord koji je stajao 20 godina. Već se mislilo da će Keni Gregori zauvijek držati rekord za najveći vertikalni skok u istoriji, a onda je iz mjesta Kion Džonson dohvatio 48 inča. U centimetrima to je - 122! Pogledajte:

.@Vol_Hoopsfreshman Keon Johnson sets new draft combine record with 48.0 inch vertical leap!#PhantomCam



Microsoft Surface NBA Draft Combine coverage: 3:00pm/et Thursday on ESPN2!pic.twitter.com/q6WqyWkOHL — NBA Draft (@NBADraft)June 24, 2021

Kion Džonson je poslije samo jedne sezone na Tenesiju otišao u NBA, a iako je prošle sezone nakon poklušaja u Klipersima i Portlandu bio starter u Bruklinu za sada nema NBA angažman. U Crvenoj zvezdi se nadaju da će to tako ostati i da će moći da ga potpišu.

Prije svega je sjajan atleta i defanzivac, a bez Ajzeee Kenana Janis Sferopulos može da računa na Tajsona Kartera, Ognjena Dobrića, Stefana Miljenovića i Ognjena Radošića kao bekove.

Šta se desilo sa Ajzeom Kenanom?

Iskusni bek koji je možda trebalo da bude i prva opcija na mjestu beka je u prodoru na meču VTB kupa povrijedio prednje ukrštene ligamente koljena. To znači da će kao i Džoel Bolomboj dugo biti van terena.