KK Crvena zvezda počeće ABA ligu u hali Pioni

Izvor: MN Pres

KK Crvena zvezda počeće učešće u ABA ligi 6. oktobra u hali "Aleksandar Nikolić", nekadašnjem "Pioniru", a ne u Beogradskoj areni. Prema saznanju "Meridian sporta", Zvezda je pristala da igra u svojoj matičnoj dvorani pritiv Zadra, 6. oktobra u 20 časova.

Razlog tome je "preklapanje" sa Partizanom u regionalnom takmičenju, u kojem se timovi od ove godine takmiče u dvije grupe.

Prethodno, Crvena zvezda počeće učešće u Evroligi "duplim kolom", utakmicama protiv Armanija u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni i dva dana posle protiv Bajerna u Minhenu.