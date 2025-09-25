Najzaslužniji za trijumf crveno-bijelih na ovom meču bili su Džordan Nvora 19, Karter sa 15 i Moneke koji je takođe upisao 15 poena.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Dubai rezultatom 82:80 u utakmici za treće mjesto na VTB Superkupu u Beogradu.

Ovo je bila generalna proba crveno-bijelih pred start nove evroligaške sezone i duplo kolo koje ih očekuje već prve nedelje.

Podsjetimo Zvezda već u utorak dočekuje Milano, a dva dana kasnije gostuje Bajernu u Minhenu.

Najzaslužniji za trijumf crveno-bijelih na ovom meču bili su Džordan Nvora 19, Karter sa 15 i Moneke koji je takođe upisao 15 poena.

Za Dubai je na ovom meču nastupio doskorašnji igrač crveno-bijelih Filip Petrušev. On je postigao 10 poena. Najefikasnoiji kod Dubaija bio je Kondić sa 15, pratio ga je Abaz sa 12 poena.

Loša vijest za Zvezdu može biti povreda Ajzee Kenana koji je nezgodno proklizao i uhvatio se za koljeno u 14. minutu. Nakon što je nekoliko minuta ležao na parketu saigrači su mu pomogli da ustane i odšeta do klupe.