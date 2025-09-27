Monte Moris je još jedan u nizu košarkaša kojima ne ide nakon odlaska iz Denvera.
Kako odmiču karijere bivših saigrača Nikole Jokića iz Denvera, sve je jasnije sa koliko malo kvaliteta je gpodinama Denver okruživao trostrukog MVP-a NBA lige.
Sada je je posle samo dva dana u redovima Indijana Pejsersa otkaz dobio nekadašnji prvi plej Denvera Monte Moris. Iako mu je samo 30 godina, on je vrlo blizu toga da zapravo završi karijeru.
Kako je Moris igrao u Demveru?
Monte Moris je završio Ajova Stejt, a kao defanzivno odličan plejmejker došao je u Denver 2017. godine kao 51. pik na draftu. U prvoj sezoni odigrao je samo tri meča, u drugoj već svih 82 uz 24 minuta u proseku na terenu i 10,4 poena i 3,6 asistencija po meču.
Nakon toga je bio standardan osim kad aje bio povređen, a u sezoni 2021/22 bo je starter na 74 utakice, igrao je u proseku 30 minuta i imao 4,4 asistencije i 3 skoka po meču.
Šta se desilo posle Denvera?
Trejdovan je 2023. u Vašington zajedno sa Vilom Bartonom u zamenu za Kentevijusa Koldvel Poupa i Iša Smita. U Vašingtpou je čak i igrao, a onda je u Detroitu imao 6 mečeva, u Minesoti 27, a Finiksu 45 uz malu minutažu. Sada je bez kluba i deluje da će teško naći novi angažman.
(MONDO, N.L.)