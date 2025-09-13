Denver je potpisao novog centra Mozesa Brauna nakon njegove dabl-dabl sezone u razvojnoj ligi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi su doveli još jednog centra da bude podrška Nikoli Jokiću. Nakon što su potpisali Jonasa Valančijunasa sada su dali ugovor Mozesu Braunu. Detalji njegovog ugovora za sada nisu otkriveni.

Išao je jednu godinu na prestižni UCLA 25-godišnji Braun, a 2019. godine nije izabran na draftu. Ipak Portland ga je potpisao, a igrao je i za Oklahomu, Dalas, Klivlend, Los Anđeles Kliperse, Bruklin Netse, Portland i Indijanu, tako da će mu Denver biti osmi NBA tim. Još nije blizu rekorda Iša Smita sa 13 NBA timova u karijeri, ali polako, mlad je...

Prošle godine je u razvojnoj ligi prosječno bilježio 17,9 poena i 15,7 skokova. Do sada je odigrao 163 meča u NBA ligi, prosječno je davao 5,3 poena uz 4,9 skokova za 11.7 minuta po meču. Najbolja mu je sezona 2020/21 kada je bio starter u timu Oklahome koji je bio u rekonstrukciji.

