Čovjek koji je radio kao maskota za Denver Nagetse odlučio je da tuži klub zbog otkaza koji je dobio posle operacije kuka. Sada je taj slučaj pred sudom...

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je dobio tužbu i to od svoje maskote. Čovjek koji je nekada radio kao maskota za tim iz Kolorada odlučio je da pravdu potraži na sudu. Zašto? Zato što tvrdi da je bespravno otpušten kada je otišao na bolovanje zbog operacije kuka.

Drejk Solomon, koji je radio kao maskota "Roki" od 2021. godine do prošle sezone tvrdi da je bespravno dobio otkaz. Kaže da je tako prekršen zakon o zaštiti osoba sa invaliditetom i da tužbu nije podnio samo zbog sebe, već i zbog nekih drugih ljudi. Njegov otac je 30 godina radio kao maskota kluba.

"Bio sam na tom terenu još kada sam imao samo dvije nedelje. Tokom 2023. godine mi je ustanovljena dijagnoza koja je uticala na moje sposobnosti i performanse. Kada sam javio nadređenima da ću morati na operaciju, već tada su počeli da mi traže zamjenu. Došlo je do momenta da sam šutirao šut sa pola terena dok su mi suze lile niz lice. Teško mi je da se sjetim toga. Sada kada se završilo ovako, osjećam kao da sam izdan. Bili smo toliko lojalni njima", rekao je Solomon.

Dobio je ponudu od kluba na 20.000 dolara i uz to je trebalo da potpiše dokument po kom bi se obavezao da ne priča u javnosti o tome. Odbio je.

"Izgledalo mi je sumnjivo. Nisam htio to da potpišem. Kontaktirao sam advokate. Nikada nisam želio da se stvari ovako završe, ali nije moglo drugačije. Ne samo zbog mene, nego i zbog drugih", ispričao je Drejk Solomon, a prenosi "CBS".

Koga je tužio?

U tužbi se navodi da je Drejk Solomon zvanično tužio porodicu Krenke koja je vlasnik Denvera. Tačnije, tužio je vlasničku grupu KSE ("Korenke Sports and Entertainment) i sa njihovim advokatima će se naći na sudu.

Pokušali su tamošnji mediji da dobiju i izjavu od ljudi iz "KSE" grupe na tužbu, ali nisu dobili odgovor. Sten Krenke je zvanično prvi čovek grupe, a njegov sin Džoš se pita o svemu u Denveru. Oni su milijarderi tako da je ceo slučaj privukao veliku pažnju.