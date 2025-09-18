Svetislav Pešić zadužio je špansku košarku i postaće član Kuće slavnih.

Izvor: MN Press

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić dobio je veliko priznanje. Košarkaški savez Španije ga je imenovao za člana Kuće slavnih. Iskusni stručnjak je jedini trener koji je član klase 2025, a koja će biti krunisana 16. oktobra u Ljeidi.

Među igračima i igračima koji su dobili prestižno priznanje su Rudi Fernandes, Đordi Viljakampa, Luci Paskua i Ana Belen Alvaro, kao i Džo Arlauskas. Osim njih, tu su i sudija Santjago Fernandes i dva kluba Huventud i Estudijantes.

"Svetislav Pešić je jedan od velikana evropskih trenerskih klupa. U Španiji je vodio Đironu, sa kojom je osvojio FIBA Kup Radivoja Koraća 1995, Valensiju, a poseban trag ostavio je u Barseloni, sa kojom je osvojio dve titule prvaka Španije, tri kupa i prvu Evroligu u istoriji kluba - 2003. godine", navodi se u saopštenju.

Kuća slavnih španske košarke imaće od ove godine 73 člana, a osim Svetislava Pešića, u njoj se od 2021. godini nalazi i Božidar Maljković.

"Čestitam Svetislavu Pešiću na izuzetnom priznanju – prijemu u Kuću slavnih španske košarke. Ova vijest nije iznenađenje za sve nas koji znamo šta Pešić znači za evropsku i svjetsku košarku. Njegov doprinos španskoj košarci je ogroman – ne samo kroz trofeje koje je osvajao, već i kroz profesionalizam, znanje i autoritet koji je prenio na generacije igrača i trenera. Nažalost, često se naši ljudi mnogo više cijene u inostranstvu nego u Srbiji, ali vjerujem da i ovdje znaju da je Pešić vrhunski trener i lider" rekao je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.