Svetislav Pešić je u intervjuu za "Politiku" otkrio svoju dalju poziciju u reprezentaciji Srbije.

Izvor: MN Press

Poslije neuspjeha reprezentacije Srbije na Eurobasketu, sve češće se postavlja pitanje da li će na čelu "orlova" ostati selektor Svetislav Pešić. U intervjuu za "Politiku" trofejni trener istakao je da je vrijeme da drugi selektor preuzme tim koji je on dosad vodio.

Naslov u "Sportskom žurnalu" glasi: "Ne pogađaju me kritike ljudi do kojih mi nije stalo", a u nastavku možemo vidjeti i citate trenera. Selektor Pešić je rekao: "Došlo je vrijeme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli”, izjavio je Pešić.

"Obećao sam Čoviću (predsjedniku KSS) da ću da ispunim do kraja ulogu koju mi je dodijelio u izboru novog selektora", stoji na naslovnoj strani "Sportskog žurnala".

Selektoru Svetislavu Pešiću ugovor ističe 30. septembra, a još nije poznato da li će Košarkaški savez Srbije produžiti ugovor sa trofejnim trenerom.

Podsjetimo, Svetislav Pešić vodio reprezentaciju Srbije od 2021. Na čelu "orlova" na velika dva takmičenja ostvario je zapažene učinke, pošto je naš tim 2023. postao vicešampion svijeta, a godinu dana kasnije u Parizu ovaj tim osvojio treće mjesto na Olimpijskim igrama. Ovog leta "orlovi" su bili viđeni na krovu Evrope, ali selekcija Srbije neočekivano je ispala u osmini finala od reprezentacije Finske.

Ipak, ono što je ostavilo veliki utisak svakako je Evropsko prvenstvo. Dva takmičenja završena na isti način - 2022. Srbija je bila poražena od Italije koju je vodio Đanmarko Poceko, takođe u osmini finala, a nekoliko godina kasnije i od Finske u Rigi.