Nikola Jokić i Janis Adetokumbo mogli bi da zaigraju zajedno u Golden Stejt Voriorsima.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vijest o potencijalnom odlasku Nikole Jokića iz Denvera u Golden Stejt uzdrmaće američko tržište, jer je novinar "Atletika" Sek Amik otkrio šta se krije iza posljednjih odluka Voriorsa. I nije samo tim Stefa Karija u pitanju, jer Nikolu "pikira" još nekoliko timova sa najvećeg tržišta prije svega Los Anđeles Lejkersi i Los Anđeles Klipersi.

U ljeto 2027, kada se bude sam pitao o odlasku ili ostanku, Jokić će imati 32 godine, i dalje će biti u punoj snazi i moći će da bira novi sredu bez ikakvih obaveza prema Denveru. Sa druge strane, Golden Stejt Voriorsi "čiste" svoj budžet i spremaju se da ga napadnu, ali ne samo njega.

U istom tekstu objašnjeno je da nije samo Nikola Jokić prioritet velikih franšiza sa Zapada, već da je njihova meta i Janis Adetokumbo. "Voriorsi su veoma svjesni da i Janis, kao i Jokić, ima opciju da 'izađe' iz ugovora 2027. godine", navedeno je u tekstu.

Sve počinje od Kuminge, to zna i gazda

Ključ je u ugovoru Džonatana Kuminge, krilnog centra rođenog 2002. godine iz Konga, koga su Voriorsi 2021. godine odabrali kao sedmog "pika" na NBA draftu. Ako Voriorsi uspiju da na njemu uštede novac i da mu ne obećaju ogroman iznos, imaće pred sobom brisani put ka ostvarenju ogromnogcilja.

Vlasnik Golden Stejta Džo Lejkob sreo se u avgustu sa njim u Majamiju i pričali su o njegovom statusu, jer je uoči sezone 2025/26 Kuminga ograničeno slobodan agent.

"Ovo je godinama bio izrazito loš spoj, pri čemu nijedna strana nije dobijala ono što je željela iz tog dogovora, a razlaz je djelovao kao neminovnost sve vrijeme. Sada je to više brak iz koristi nego ljubavna priča", tvrdi Sem Amik u tekstu na "Atletiku" i objašnjava da mladi košarkaš želi novac i podršku koju Voriorsi ne žele da mu pruže.

Sa druge strane, Golden Stejt hoće da okruži pouzdanim igračima svog lidera i najboljeg šutera u istoriji, Stefa Karija.

"Golden Stejt želi da zadrži Kumingu u statusu koji će omogućiti trejd za igrača koji više odgovara aktuelnom sistemu tima. To je kristalno jasno. Ipak, dvije nedelje prije početka trening-kampa, pravo pitanje za Kumingu je na koji dogovor bi pristao na kratki rok da bi se na kraju sporazumeo sa Voriorsima i na duge staze? Golden Stejt mu je ponudio više ugovora prema kojima bi dobio više garantovanog novca od predviđenog ugovora na dvije godine za 45 miliona dolara", tvrdi američki novinar.

Kakva je trenutna situacija u Golden Stejtu?

Tokom prošle sezone Voriorsi su doveli veterana Džimija Batlera iz Majamija i od tog trenutka ostvarili skor 23-8, koji ih je učinio trećim najuspješnijim timom lige u tom periodu. Ipak, svi u San Francisku i širom zemlje su svjesni da je to i dalje preslabo da bi se Golden Stejt suprotstavio moćnom šampionu Oklahoma siti Tanderima, prije svega zato što Kari ima 37 godina, Batler 36, a Drejmond Grin 35.

Prema trenutnim prognozama, Golden Stejt nije ni u 10 najvećih favorita za osvajanje titule sljedeće sezone. A, ako se ona bude posmatrala kao korak ka tako velikom cilju kao što je dovođenje Jokića i Adetokumba, onda bi svi imali potpuno razumijevanje i mnogo strpljenja.