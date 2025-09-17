Vasilije Micić zna da je veliki zadatak pred najstarijim igračima u nacionalnom timu, kako mladim košarkašima prenijeti ljubav prema dresu Srbije?

Izvor: MN Press, Screenshot/YouTube/@euroleague

Vasilije Micić igrao je i u mlađim selekcijama reprezentacije Srbije, a sada je sa 31 godinu jedan od iskusnijih u nacionalnom timu. Plejmejeker Hapoela dobro pamti uputstva starijih igrača, pa je i sam riješio da naučeno prenese na mlađe generacije. Koliko je važno poštovati dres Srbije, koliko je važno braniti boje reprezentacije, ali i koliko je važno sarađivati sa legendama kako bi stekao pravo znanje, o svemu tome govorio je Micić.

Micić je kroz karijeru imao priliku da pored sebe ima legende Dudu Ivkovića, Sašu Đorđevića, Miloša Teodosića... Svako od njih trudio se da obrazuje novu generaciju igrača, pa je sada isti zadatak na iskusnim reprezentativcima. Micić se našao u društvu Vlade Divca, Tonija Kukoča, Serhija Rodrigeza, Kajla Hajnsa. "Meni je bilo mnogo lakše nego čak i njima (pokazao je na Divca i Kukoča Micić), jer smo imali te momke. Imao sam priliku da radim sa Sašom Đorđevićem kao jednim od mojih prvih trenera u reprezentaciji. Bio je jedan od sjajnih plejmejkera", započeo je u podkastu Evrolige.

"Onda je tu bio (Miloš) Teodosić bio je mlad i talentovan. Poslije toga, imao sam privilegiju da radim i sa Dudom (Dušanom Ivkovićem). On je taj koji me je uveo u reprezentaciju sa 19 godina. Bila mi je to velika čast i tu sam počeo da učim o važnosti reprezentacije, o važnosti da budem primjer mladim generacijama."

Micić je se već dogovorio sa Jokićem i Bogdanovićem

Micić nije krio planove, sa kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i najboljim igračem svijeta Nikolom Jokićem već je razgovarao o tome da su mladim igračima u nacionalnom timu potrebni mentori i uzori. "Kako imamo sve manje potencijala da pronađemo dobre igrače, sve više se osjećam obaveznim da budem svakodnevni primjer. Veoma sam srećan što se momci poput Nikole Topića, Nikole Đurišića, Nikole Jovića osjećaju slobodno da razgovaraju sa mnom o raznim temama. Prošlog ljeta sam razgovarao i sa (Nikolom) Jokićem i Bogdanom (Bogdanovićem) rekli smo da želimo da se svi okupimo i podijelimo neka iskustva sa njima."

"Zato što ne osjećam nikakvu prepreku dok razgovaram sa tim momcima, posebno sa Jokićem, ali osjećam da mogu nešto da ponudim. Nema ničeg magičnog iza toga, samo rad i dosljednost. Kada imate Jokića i Bogdana, koji su uvijek na vrhunskom nivou, osjećam da bi trebalo više da ih koristimo. Ponekad smo previše tihi jer mislimo da ako previše pričamo, zvučimo arogantno. Sada, sa toliko toga na našoj strani, sa svim što smo uradili, osjećam da bi to trebalo da radimo više."

"Nove generacije su drugačije. Osjećaju da sve dolazi jednostavno i tako lako pričaju o novcu i svemu ostalom. Ali ja mislim da radna etika mora biti prioritet.