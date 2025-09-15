U drugoj idealnoj petorci Eurobasketa našao se i Nikola Jokić

Izvor: MN Press

Prva petorka Eurobasketa pripala je isključivo NBA igračima dok je u drugoj bilo mesta za makar dvojicu iz Evrolige. Naravno, u drugom timu kontinentalnog takmičenja bilo je mesta i za Nikolu Jokića koji nije posustajao u svim mečevima "orlova". Takođe, priznanja su dobili i Čedi Osman, ali i Deni Avdija koji su bili na visini zadatka u svim mečevima svojih reprezentacija.

U drugoj najboljoj petorci našao se Džordan Lojd, naturalizovani igrač reprezentacije Poljske. Ovaj tim stigao je do četvrtfinala, a bek Monaka prosečno je beležio 22,4 poena po susretu, a zanimljivo je i to da je u sedam utakmica ubacio 19 trojki, a tako je i zauzeo i peto mesto na listi najboljih strelaca takmičenja. Njegov učinak na ovom Prvenstvu je neverovatan, jer Lojd u Monaku beleži 10,8 poena, dok je na kontinentalnom takmičenju bio daleko, daleko uspešniji. Ujedno, Lojd je jedan od retkih igrača Evrolige koji se našao u petorci Eurobasketa.

Pored Lojda još jedan momak iz elitnog takmičenja dobio je priliku da bude u idealnoj petorci. U pitanju je Čedi Osman, momak rođen u Severnoj Makedoniji, a koji nosi dres reprezentacije Turske. Osman je na Eurobasketu beležio 16 poena, 2,8 skokova i 1,6 deljenih lopti po meču, ali ono što je uradio u finalu, kada se Turska borila protiv Nemačke za titulu šampiona Evrope, bio je neverovatno. Na terenu je proveo svih 40 minuta i za to vreme ubacio je 23 poena, uz procenat šuta iz igre od 54 posto, a kad je u pitanju šut za tri - pogodio je 6-9, što je 67 posto.

Deni Avdija, momak koji vuče korene sa Kosova i Metohije, odigrao je vrlo dobro takmičenje i završio na trećem mestu najboljih strelaca sa prosekom od 24 poena po utakmici. Beležio je Avdija i 6,8 skokova, a protiv Slovenije imao je statistiku vrednu pomena, pošto je ubacio 34 poena i uhvatio devet lopti.

Lauri Markanen takođe je deo idealne petorke, nije bilo mesta za NBA zvezdu u prvoj petorci, ali druga je bila zagarantovana Fincu koji je igrao bez greške čitavi Eurobasket. Markanen je beležio 23,1 poena po susretu, hvatao 8,1 loptu po meču, delio 2,2 asistencije i krao 2,1 loptu. Takođe, odveo je Finsku i do istorijskog rezultata pošto su zauzeli četvrto mesto na turniru, ali kao najveći uspeh ostaće pobeda nad Srbijom u osmini finala.

Na kraju, ali ne i najmanje važan je naš Nikola Jokić. Možda je Srbija neočekivano rano završila takmičenje, ali trostruki MVP NBA lige morao se naći u idealnoj petorci, makar u drugoj postavi. Jokić se nalazi na šestom mestu najboljih strelaca sa prosekom od 22,3 poena po meču. Ako je nešto sigurno - Srbija nije ispala zbog Jokićevog nedostatka truda, pošto je gotovo u svim mečevima bio na visini zadatka i pravdao epitet najboljeg igrača sveta. Jokić je beležio i devet skokova, ali i 4,2 asistencije u proseku.

Ko su članovi druge idealne petorke Eurobasketa?

Čedi Osman (Turska)

Lauri Markanen (Finska)

Džordan Lojd (Poljska)

Deni Avdija (Izrael)

Nikola Jokić (Srbija)

