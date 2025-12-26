logo
"Čijim si ti glasom pjevala dok si stvarala svoje ime?": Ana Bekuta brutalno isprozivala Cecu, evo kako je reagovala

Autor Ana Živančević
Ana Bekuta bila je nemilosrdna prema koleginici Ceci Ražnatović na snimaju "Zvezda Granda".

U subotnjem izdanju "Zvezda Granda" atmosfera će biti izuzetno napeta, a prema najavi emisije u centru pažnje naći će se žustra rasprava između Cece Ražnatović i Ane Bekute.

Sukob je, kako se navodi, započeo u trenutku kada Ceca nije mogla da prećuti odluku koju je smatrala nepravednom prema svom kandidatu.

Ceca se pobunila jer je smatrala da njene kolege nisu ispale fer prema kandidatu.

"Aman, saberite se, kako da se pjeva! On dok stvara svoje ime, ima da pjeva kao Šaban, kao Sinan, jer kako će najlakše", rekla je Ceca kada je prekinula Bekuta:

"Čijim si ti glasom pjevala dok si stvarala svoje ime?", pitala se ona.

Svetlana je zamolila Anu da ućuti.

"Neću da ćutim", odgovorila je Bekuta.

"Ovo je teška sabotaža i ovo ne mogu da tolerišem", rekla je Ceca.

U sukob se umiješala i Dara Bubamara:

"Ooo, turiraš večeras, Ana", dobacila je Dara.

"Niko te za to nije pitao, Daro", odgovorila je Ana.

"A ti se kao pitaš nešto, a ?",  uzvratila je Bubamara.

Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović ana bekuta

