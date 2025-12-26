logo
Pas koji mrzi Božić hit na TikToku: Učinio sve što je u njegovoj moći da uništi praznik i ne prestajemo da se smijemo

Autor Jelena Sitarica
0

Ni ljubimci nisu uvijek ljubitelji praznika!

Pas koji mrzi Božić hit na TikToku: Učinio sve što je u njegovoj moći da uništi praznik i ne prestaj Izvor: printscreen/tiktok/kelseyplant

Psić po imenu Velma postao je preko noći zvijezda TikToka i to samo zato što ne voli Božić. Njena vlasnica je ta koja je i otkrila da njena ljubimica nije naročiti fan prazika.

Potom ju je snimala dok je zubićima vukla jednu od kugli na novogodišnjoj jelki, a uprkos opomeni, Velma je nastavila da "uništava praznike kako to samo ona zna".

Pogledajte kako je sve izgledalo:

@kelseyplantVelma hates Christmas and all its magic#pugsoftiktok#fyp#christmas♬ original sound - Riley

Inače, snimak je za kratko vrijeme pogledalo oko 3,5 miliona ljudi, koji ne prestaju da se smiju zbog poteza ljubimca. 

Moramo da priznamo da nam je Velma neodoljiva, ali moramo da vas pitamo - da li se i vaši ljubimci ovako ponašaju oko jelke?

pas smiješno Jelka

