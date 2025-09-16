Nekadašnji košarkaš Partizana Mateuš Ponitka dobio je ponudu Denver Nagetsa, ali je uslijedio šokantan obrt.

Izvor: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia

Poljski košarkaš Mateuš Ponitka se pretvara u NBA asa kada obuče nacionalni dres. Tako je bilo i na Eurobasketu gdje je pored Džordana Lojda ponovo bio lider na terenu, a nije izostao ni poenterski učinak. Trenutno je član Bahčešehira, a malo je poznato da je odbio ponudu da postane saigrač Nikole Jokića u Denver Nagetsima.

U periodu od 2015-2016 kada je bio član Zelen Gore, stigao je poziv iz NBA. Ipak, Poljak nije bio dovoljno hrabar da slijedi svoje snove i odlučio je da ostane u evropskoj košarci.

"Kad sam bio u Zelenoj Gori negdje poslije četvrtfinala Evrokupa protiv Gran Kanarije pozvali su me Denver Nagetsi i imali smo dogovor. Nisam bio dovoljno hrabar da se borim za ovaj san. Osjećao sam se odgovornim za tim i nisam želio da ga napustim neposredno prije plej-ofa. Međutim, da su mi rekli "Mateuš, idi i isplatićemo pola tima ovim novcem, složio bih se sa tom odlukom. Znao bih da tako radim nešto dobro za tim", rekao je Ponitka.

Skoro sve je bilo dogovoreno te 2016. godine, ali ga je iskustvo u Letnjoj ligi odvratilo od ostvarenja sna većine košarkaša.

"Nisam sebe vidio kako idem tamo dugoročno. U tom momentu nisam bio mentalno spreman za funkcionisanje tamo. Otišao sam na Letnju ligu i shvatio da to nije svijet za mene. Volim timski duh i dijeljenje lopte, bratstvo, a to tamo nisam osjetio. Imao sam utisak da je to više individualni posao, a to mi se nije sviđalo".

Ukazivale su se prilike i kasnije, ali odgovor je uvijek bio "ne". "Bilo je nekih telefonskih poziva, ponuda za ugovore, ali su to bili samo ugovori na 10 dana i neke gluposti. Kada sam to čuo, odmah sam rekao ne", rekao je Ponitka.

Ponitka je iz Zelen Gore te godine prešao u Karšijaku, da bi se potom oprobao Tenerifima, Lokomotivi Kubanj, Zenitu, Panatinaikosu odakle je prešao u beogradski Partizan. U Beogradu se zadržao jednu sezonu, a od prošlog ljeta nosi dres turskog Bahčešehira.