Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović istakao da i on razmišlja o napuštanju funkcije.

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je debakl na Evropskom prvenstvu u košarci, a jasno je da će se nakon tog neuspeha desiti velike promene. Eurobasket 2025 bio je poslednji na kojem je selekciju vodio Svetislav Pešić, a nakon što mu ugovor istekne 30. septembra neće biti potpis novi.

Srbija će tražiti novog selektora, a za sada se samo pretpostavlja ko su kandidati. Košarkaški savez Srbije poručio je da pregovori još nisu vođeni ni sa kim, a pitanje je i ko će ih voditi - jer je predsednik KSS Nebojša Čović tokom gostovanja na televiziji "Prva" najavio da bi mogao da napusti funkciju nakon godinu dana. Po rečima Nebojše Čovića, dešavanja u srpskoj košarci, odnosno saplitanja određenih ljudi i odgovornost koju oseća na poziciji mogli bi da utiču i na njegovo povlačenje sa mesta predsednika Košarkaškog saveza Srbije.

"Naravno da razmišljam, šta će mi? Trebalo je imati nerve izdržati ovo što smo sad prošli. A uložili smo sve, energiju, napore. Nije samo sedite na funkciji i ne osećate nikakvu odgovornost. Ja sam na svim funkcijama u javnom sektoru imao odgovornost i rezultat. Ne želim da me raznorazni ljudi sapliću. Ok, sport je takav, imate rezultat, najbolje su namere bile. Ljudi su se maksimalno trudili. Šta da kažu fudbaleri? To vam je... Negde treba da budemo realni. Naši treneri treba da uče, sport se neprekidno menja. Sada je gomila svega i svačega bačena na Pešića. Nije moje da ga branim, ali kao predsednik KSS ću uvek braniti savez i selektora. Čovek ima iskustva, nema šta nije osvojio u košarci. Ne može prepodne da bude najbolji, a popodne najgori na svetu. Zbog toga idemo jedan korak napred, pa pet nazad", rekao je Nebojša Čović.

Kako Srbija mora da promeni sistem?

Najveći problem srpske košarke nije ni mesto predsednika KSS, ni mesto selektora seniorske reprezentacije u muškoj košarci. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije jasno ističe da je problem sistem - koji više ne daje rezultate, dok su druge zemlje pronašle načine rada koji njima odgovaraju.

"Sada treba detaljno ući u analizu šta se dogodilo i kako ćemo dalje. Mi već krajem novembra imamo prvi prozor - Švajcarci kod nas, pa nekoliko dana potom Bosna i Hercegovina. Grupa nam je interesantna sa Švajcarcima, BiH i Turskom, idu tri ekipe, pa se spajamo sa grupom u kojoj su Italija, Litvanija, Island i Britanija. Britanci su pobedili Crnogorce, Islanđani su izbacili Mađare u kvalifikacijama. Svi igraju, svi rade, postavili su sistem. Mi sa našim sistemom imamo određene probleme. Ovo rukovodstvo je od 1. oktobra. Niko nas nije pitao kakvo smo stanje zatekli. Posle Olimpijskih igara je bila euforija. Zahtev svih šest miliona Srba je bio da Pešić ostane selektor, to je bio zahtev i igrača da se sačuva kontinuitet. Stručni štab, igrači, ceo KSS se maksimalno borio. Sve naše reprezentativne selekcije, uključujući seniorsku, imale su perfektne uslove", rekao je predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.

Zbog svega toga, Nebojša Čović već duže vreme zagovara formiranje nove košarkaške lige, u kojoj bi učestvovali svi najbolji srpski klubovi. To bi dovelo do istupanja srpskih ekipa iz regionalnog takmičenja, a ABA liga bi izgubila mnogo na kvalitetu, pa bi u pitanje mogla da se dovede i njega egzistencija. Sa druge strane, to nije pitanje koje zanima KSS - jer savez treba da brine o interesu srpske košarke.

"Ima još jedna stvar. Vrlo interesantna. Ona dodatno komplikuje stvari u našem sistemu i uslovaljava dalje funkcionisanje i moje dalje angažovanje. Kada pogledate reprezentaciju Turske, oni imaju četiri igrača koji ne igraju tursku ligu. Srbija je imala samo dva igrača iz naših domaćin liga - to su bili Dobrić i Marinković. I o tome moramo da razmišljamo. Mora da se pravi domaća liga, da se ojačava. Napravljen je koncept. Uključen je bio i Pešić. On je dao radni materijal, mi smo to pogledali i napravili nov materijal. Pogledali ga sa Peišćem i poslali klubovima. Onda su neki iz lige minirali sastanak sa kluboima. O tome je upoznat i predsednik države. Mnogi će sad reći pita se i za ovo i za ono. Ne, košarka je izuzetno važan brend ove zemlje. Jedan od najvažnijih i najjačih, gledajući očekivanja cele zemlje. Bili su onda napadi za statut, utiče na to kako ćemo dalje da radimo", rekao je Čović.

Na Evropskom prvenstvu 2025. godine videli smo Finsku u polufinalu, pa zatim izuzetno dobar nastup Gruzije i Poljske, Bosnu i Hercegovinu, Portugal i Švedsku u drugoj fazi takmičenja... Bilo je dobrih ekipa i u grupi, pošto su pobede uspele da ostvare selekcije poput Velike Britanije, Crne Gore i Estonije, a Belgijanci su ispali sa čak dva trijumfa u grupi.

"Drugi rade, verujte mi da niko od nas ima pravo da bilo koju zemlju potcenjuje. Mi moramo žestoko da radimo da vratimo sistem, da postavimo sistem. Na tom poslu su svi dobrodošli. Inače, verujte mi, svako može da priča i sapliće. To neće moći da prođe. Koliko god para dajete u sport, ali ako dajete ljudima koji ne znau to da rade, biće uzalud bačene", zaključio je predsednik KSS.