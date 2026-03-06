Suzana Mančić priznala od čega živi i kako zarađuje: Region brujao zbog 6 miliona €, a onda nastao muk

Suzana Mančić se dotakla pitanja koja je najviše isteraju iz takta.

Suzana Mančić je decenijama jedna od najpoznatijih dama na domaćim televizijama, a uprkos braku sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, i dalje radi punom parom.

Mnogi su komentarisali i da voditeljka nema potrebe toliko da radi, naročito ako se uzme u obzir da je prije nekoliko mjeseci čitav region brugao o šest miliona eura koje je zaradio Simeon, ali Suzana je oduvijek bila neko ko cijeni sopstveni dinar više.

Nažalost, kako je i sama priznala, tokom karijere se često susretala sa neprijatnim i neumjesnim pitanjima u vezi sa svojim poslom.

Voditeljka se, u razgovoru za medije dotakla upravo uvredljivih pitanja sa kojima se ranije susretala, na koja je, kako kaže, uvijek imala spreman odgovor u svom prepoznatljivom stilu.

"Radim dvije emisije na srpskim televizijama. Nije mi dosadno, posla mi nikad nije dosta. Radoholik sam. Za mene su najveće uvrede bile prije desetak ili dvadesetak godina, kada me neki novinarčić pita: "Izvinite, a od čega vi živite?" Dođe mi da kažem: "Od kurvanja, pi*ka ti materina!" Cijelog života radim dva-tri posla i srećna sam zbog toga jer imam svoju egzistenciju, kao i svoje ime i prezime "istakla je ona za Radio Svjetski.

