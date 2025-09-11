Nebojša Čović, prvi čovjek KSS, upozorio je na to da Srbija više ne proizvodi igrače kao nekada.

Izvor: Youtube/ RTS Jutarnji program - Zvanični kanal

Košarkaška reprezentacija Srbije ispala je u osmini finala Eurobasketa od Finske, a to je bio poslednji nastup za reprezentaciju Stefana Jovića. Vidjećemo i šta će biti sa Nikolom Jokićem, kao i da li možemo da nadoknadimo postepeni odlazak sjajne generacije 94/95 iz koje dolazi gotovo pola ovog tima.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović istakao je gostujući u jutarnjem programu RTS-a da dolaze neki novi klinci, ali da Srbija ima problem da stvori igrače.

"Mi ne proizvodimo više igrače. To je za analizu. Dolaze neki novi Topić, Đurišić, Marković, ima tu još dječaka da vidimo iz generacije U-20, U-19, a bogami i U-18 i U-16. Postepeno, ali to bi sve trebalo da slože stručni ljudi, treneri i postepeno, a ne u buci i halabuci. I moramo da dođemo do naše lige", rekao je Čović.

Nebojša Čović na RTS Izvor: Youtube/RTS Jutarnji program - zvanični kanal

Moramo da prouzvodimo ratnike

Srpska košarka prema njegovom mišljenju mora da ima svoj sistem funkcionisanja i mora da se bazira na defanzivi i zalaganju.

"Mi već godinama ne proizvodimo ili ne formiramo ne znam koliki broj igrača. U našim uslovima je formiranje igrača na elementima naše, ratničke, odbrambene košarke. U njoj nije najvažnije ko je MVP. Ta MVP košarka je vezana za NBA. Naša igra nije bila tako koncipirana, jer je tu bio Jokić koji se nijednog trenutka nije ponašao kao da mu je stalo više do ličnog ispred kolektivnog. Besprekorno se ponašao i nijednog trenutka mu nije stalo do toga, iako smo skandirali MVP, MVP. Naravno, tu je i Bogdan i ostali igrači. Moramo da vodimo računa da ne gubimo stručnjake i reprezentativce", dodao je Čović.

Šta je rekao o Jokiću

Pitali su i prvog čovjeka KSS šta misli o Nikoli Jokiću, tj. da li će se trostruki MVP NBA lige i dalje odazivati na pozive selektora Srbije.

"Ta priča će uvjek biti prisutna, jer postoje igrači koji su igrali, pa nisu igrali, pa su se vratili. Iz raznoraznih razloga. Ono što je najvažnije je da nam svi ti igrači budu zdravi, fizički i psihički, da bismo mogli da pričamo sa njima i da ih pratimo. On u novembru neće moći da igra, već moramo da pravimo tim od igrača iz naših potencijala, koji mogu da igraju", rekao je Nebojša Čović gostujući na "RTS"-u.