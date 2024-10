Svetislav Pešić otkrio je da je obavio razgovor sa Nebojšom Čovićem u vezi sa ostankom na mjestu selektora Srbije.

Svetislav Pešić (ne)ostaje na klupi reprezentacije Srbije! Iskusni stručnjak otkrio je da je obavio razgovore sa novim predsjednikom KSS Nebojšom Čovićem i da ima drugačije planove. Kako je i sam rekao, nema druge ponude, ali ne osjeća odgovornost da nastavi da vodi "orlove". Jedini prema kojima osjeća određenu obavezu jesu reprezentativci sa kojima je u odličnom odnosu.

Čović je u jednom od obraćanja rekao da "Pešić ima obavezu da ostane", ali se popularni Kari sa tim ne slaže. "Imam neke druge planove u životu, želim nešto drugo da radim, nemam 57, već 75 godina. Ne osjećam apsolutno nikakvu obavezu ni prema kome", rekao je Pešić za "Sport klub".

Priznaje da je razvio sjajan odnos sa reprezentativcima. "Ono što osjećam je samo odgovornost prema igračima sa kojima sam radio u prethodne tri godine i to je ono što mi smeta u mojoj definitivnoj odluci."

Otkrio je i detalje razgovora sa novim prvim čovjekom košarkaškog saveza Srbije. "Čoviću sam već rekao - novi predsjednik, novi potpredsjednici, novi tim, sve novo. Početak novog olimpijskog ciklusa, novi trener. Ne bježim od toga da pomognem Čoviću i novom treneru koliko im pomoći od mene treba. Ništa novo nemam da saopštim", zaključio je Pešić.

Košarkaši ga mole da ostane

Srpski košarkaši su gotovo jednoglasni kada je u pitanju selektorska pozicija. Svi žele da Pešić vodi "orlove" i na Evropskom prvenstvu naredne godine. Kako stvari trenutno stoje, to će se teško dogoditi. Kapiten nacionalnog tima Bogdan Bogdanović se ipak nada da će se to dogoditi. "Čuli smo se i samo sam mu poslao jedan od svojih prvih intervjua kada sam rekao želio bih da me trenira Pešić, Samo sam mu to poslao, pa nek on odluči", rekao je Bogdanović.

Bogdan je o tome pričao prije ovih Pešićevih izjava, ali nada postoji. "Osjeća on tu emociju i odgovornost da ostane, ali opet je na njemu da odluči. To je sada tako, vidjećemo kako će biti za dva-tri mjeseca. Ne znam ni kako to ide po tim pravilima, zakonima, ali ovako smo mu mi sportski rekli da su svi poslali svoju poruku da su zadovoljni saradnjom, da imaju veliko poštovanje trenera. Nadamo se da nas je samo malo prevario sa tom izjavom", završio je Bogdanović.