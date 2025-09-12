Vladimir Micov je istakao da se i preko TV ekrana videla napetost u timu Srbije na Eurobasketu i da je na meču sa Portugalom jasno viđen sukob Vasilija Micića i selektora Svetislava Pešića.

Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net/IPA /Profimedia/Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

Nije hteo mnogo da komentariše debakl naših košarkaša na Eurobasketu Vladimir Micov, ali se dotakao situacije sa Vasilijem Micićem. Iskusni plej je prvo bio neizvestan za takmičenje, pa je u poslednji čas poveden.

Odigrao je jako loš Eurobasket sa jedva četiri poena u proseku po meču, a na nekim utakmicama je u potpunosti ostao bez učinka. To ne bi trebalo da čudi s obzirom na stanje u kome je došao.

"Mora da se razume da taj Vasa Micić nije odigrao utakmicu četiri do pet meseci. To se znalo. Početak priprema, izvrnuće tog zgloba, do zandjeg trenutka se ne zna da li će da igra ili neće. Ok, zbog imena, prezimena, iskustva, stavljen je u 12. Legitimno, možda i nije. Njihova stvar, oni odlučuju selektori", rekao je Micov.

Bilo je incidenata

Videli smo i da je bilo nekih nesuglasica između Vasilija Micića i selektora Pešića. "Vaso, šta je sa tobom?", zapitao ga je selektor u jednom momentu na meču sa Portugalom, a onda je povučen na klupu. Posle toga smo mogli da vidimo da nije to prećutao Micić.

"Ne može da se sakrije od kamera, bila su ona 2-3 manja incidenta. nesporazum sa selektorom. 'Šta to radiš?', pa je izašao, nešto odgovorio, kamere su snimile. Znaš kako, tako ide i u životu. Dok se dobija, sve se gura pod tepih. Kad se izgubi, izađe na videlo. Sad svi čekaju, kažu da krajem septembra Pešiću ističe ugovor. Nešto se dešava", naglasio je on.

Nekadašnji reprezentativac Srbije je naglasio da ipak pored svega moraju da se nađu odgovorni i da se progovori o problemima koji su nas koštali višeg plasmana na Eurobasketu.

"Isto tako postoji deo stručnog štaba koji treba da izađe da kaže šta je bilo, šta nije bilo, zašto nije ostvaren rezultat. Sigurno da to nije za javnost, da izlaze pojedinci sa problemima. Da li je bilo problema? Očigledno jeste. Očigledno nešto nije štimalo", rekao je on.

(MONDO, N.L.)