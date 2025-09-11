Sezonska karta važi za sve domaće utakmice u sezoni 2025/26 u takmičenjima: ABA Liga, BKT EuroCup, Prvenstvo Crne Gore, Kup Crne Gore.

Izvor: MONDO

Karte možete kupiti u Fan Shop-u Budućnost Volija.

Cjenovnik sezonskih karata za nove vlasnike po sektorima:

1L, 4D, 6L, 6D, 7L, 10D - 120€

1D, 4L, 7D, 10L, Teleskopska tribina - 180€

2L, 3D, 8L - 240€

2D, 3L, 8D, 9L, 9D - 300€

Svi vlasnici sezonskih karata iz prethodne sezone ostvaruju popust od 10%.

Cijene po sektorima za obnovu sezonske karte:

1L, 4D, 6L, 6D, 7L, 10D - 108€

1D, 4L, 7D, 10L, Teleskopska tribina - 162€

2L, 3D, 8L - 216€

2D, 3L, 8D, 9L, 9D - 270€

Fan Shop je otvoren svaki dan od ponedjeljka do subote, u periodu od 09:00h do 15:30h.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na [email protected].

Osiguraj svoje mjesto i budi dio plavo bijele priče!