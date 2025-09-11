Sezonska karta važi za sve domaće utakmice u sezoni 2025/26 u takmičenjima: ABA Liga, BKT EuroCup, Prvenstvo Crne Gore, Kup Crne Gore.
Karte možete kupiti u Fan Shop-u Budućnost Volija.
Cjenovnik sezonskih karata za nove vlasnike po sektorima:
1L, 4D, 6L, 6D, 7L, 10D - 120€
1D, 4L, 7D, 10L, Teleskopska tribina - 180€
2L, 3D, 8L - 240€
2D, 3L, 8D, 9L, 9D - 300€
Svi vlasnici sezonskih karata iz prethodne sezone ostvaruju popust od 10%.
Cijene po sektorima za obnovu sezonske karte:
1L, 4D, 6L, 6D, 7L, 10D - 108€
1D, 4L, 7D, 10L, Teleskopska tribina - 162€
2L, 3D, 8L - 216€
2D, 3L, 8D, 9L, 9D - 270€
Fan Shop je otvoren svaki dan od ponedjeljka do subote, u periodu od 09:00h do 15:30h.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na [email protected].
Osiguraj svoje mjesto i budi dio plavo bijele priče!