Košarkaši Budućnost Volija u novoj sezoni imaće dodatnu pomoć sa klupe, pošto je Đaletić završio inostranu misiju, uglavnom vezanu za Japan, pišu Vijesti.

Izvor: Mondo/Elma Nurković

Sve je kada su u pitanji Igor Đaletić i Budućnost nekako u znaku broja sedam - toliko godina je bio asistent u stručnom štabu "plavo-bijelih", a onda se ovog ljeta nakon isto toliko vratio u svoj klub.

"Nadam se da sam tokom ovih sedam godina napredovao u svim segmentima ovog posla. Trudiću se da svoje životno i radno iskustvo prenesem na već uspostavljen sistem koji već godinama daje dobre rezultate", poručio je Đaletić, koji je u dva navrata i samostalno vodio Budućnost do titula u Crnoj Gori.

Đaletić je i kao igrač nosio plavo-bijeli dres, a od 2011. do 2018. bio je dio stručnog štaba. Nakon odlaska iz Podgorice bio je asistent Igoru Jovoviću u Zjelonoj Gori, a onda je krenuo u japansku avanturu. Najprije je radio kao pomoćnik Luke Pavićevića u Alvarku iz Tokija, a potom u Jokohami i Sendaiju.

"Kako se osjećam ponovo u Budućnosti? Najjednostavnije rečeno fenomenalno. Vratio sam se u svoj klub i mogu slobodno da kažem da sam uzbuđen samim dolaskom. Sa nestrpljenjem očekujem početak ove sezone", naglasio je Đaletić.

A, njegov klub je i dalje jedan od najboljih u regionu, prošle godine je dobijao evroligaše u Beogradu, igrao finale ABA lige. Sada je ekipa malo promijenjena, ali ambicije se ne mijenjaju.

"Smatram da je napravljen dobar posao u ovom prelaznom roku. Budućnost je ime svih ovih godina, zato su očekivanja uvijek visoka. Ne vidim razlog da se bilo šta mijenja. Ići ćemo na pobjedu u svakom meču, a pripremaćemo se kao od prvog dana kada smo se okupili - maksimalno ozbiljno i radno. U tom duhu ćemo i da nastavimo do kraja sezone", jasan je Đaletić.

Očekivano Japan je ostavio snažan utisak na njega, prenose Vijesti.

"To je fenomenalna i uređena zemlja, sa kulturom na najvišem mogućem nivou. Kada pričamo konkretno o košarci, to je bilo izuzetno iskustvo. Imaju nevjerovatan sistem, koji se u svim segmentima trudi da kopira NBA ligu, a svi znamo da je to neka krovna organizacija u našem poslu. Dakle, sve je bilo pozitivno", zaključio je Đaletić.