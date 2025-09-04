Milutin Aleksić ističe da Alperen Šengun nije "Jokić sa Temua nego igračina" i da je u direktnom duelu, u igri licem ka košu, uspio da nadigra najboljeg srpskog košarkaša.

Turska je pobijedila Srbiju (95:90) i osvojila prvo mjesto grupi "A" na Eurobasketu, čime je dobila i lakši put u nokaut fazi, a bivši srpski košarkaš Milutin Aleksić, baš poput Vlade Đurovića, poručuje da nema nikakve potrebe za panikom i da "orlovi" mogu da se ipak vrate sa zlatom oko vrata.

"Ovaj poraz je došao u momentu kada Srbiji najbolje odgovara. Nikad nije dobar, ali ako moraš da biraš momenat, mislim da je ovo bio idealan tajming", rekao je Aleksić koji se osvrnuo na veliko slavlje Ergina Atamana na kraju meča.

"Jesi vidio radovanje? Je l' mi sad vjeruješ kad ti kažem? Dobio si potvrdu, radovao se kao da je osvojio Evroligu. On smatra da će to biti ubilježeno i hoće. Na kraju, ovu pobjedu pripisujem Turskoj. Ovo kada se sada analizira i odvojimo emocije pripisuje se fantastičnoj igri Turske. Odigrati ovakvu utakmicu iz ugla neutralnog posmatrača... Zaista, nikakav loš komentar ne bi bio fer...", rekao je Milutin Aleksić.

Kako je oduševio "bejbi Jokić" - Alperen Šengun?

Najbolji turski košarkaš Alperen Šengun odigrao je fantastičan meč i protiv Srbije je zabeležio 28 poena, 13 skokova i osam asistencija, a Milutin Aleksić ističe da je "u pitanju igračina, a ne Jokić s Temua".

"Turci imaju Šenguna za kog pričamo da je turski Jokić. To je tako za bilo kog igrača bijele pute, sporijeg u smislu odraza ili atleticizma, pa čuo sam i Jokić s Temua ili Jokić za siromašne. Ali, ljudi, ovo je igračina!", naglasio je Milutin Aleksić tokom gostovanja u podkastu "Jao Mile".

"I Šengun ne prija Jokiću. Neki će skočiti na mene, i neka skoče, ali moram da kažem da Šengun možda igra bolje licem, jedan na jedan u smislu centarskog duela. Pričam dakle samo licem. Malo koji centar raširi drugog centra. Moramo da budemo realni. Svjesno širi Jokića jedan na jedan da pokaže, eto imam nešto što mogu da pokažem. Za mene je pokazao karakter, želju da ima da se nametne", dodao je Aleksić.

"Turska ne može bolje, Srbija može"

Kompletna Turska ga je oduševila: "Koliko god patim sa ostatkom nacije, vidim da je Turska mnogo pokazala. Vidim fokus, potrebu za dokazivanjem, procente šuta, pa ono Atamanovo da motiviše ekipu... Jedno je to kod motivacije, drugo da ubijediš da možeš da dobiješ. To je uspio mnogo puta i u klupskoj košarci. Vidjećemo da li sam u pravu, ovakva utakmica je ovako odigrana samo jer je grupna faza. Nema šanse da Turska ponovi ovako laganu 'rukicu'. Taj momenat mi je očekivan, ali da se ovako igralo u grupnoj fazi, ne bi bilo ovako".

Prema riječima Milutina Aleksića, pad bi mogao da se očekuje već u četvrtfinalu: "Turska ne može bolje od ovoga, a Srbija može pogotovo ako se Avramović i Vukčević vrate. Imamo i Vasu koji pokazuje znake oporavka, odigrao je solidno i vidi se da se vraća u formu. Mislim da gradimo optimizam na pravim stvarima", dodao je on.

Šta dalje za Srbiju?

Danas je slobodan dan za srpske košarkaše i treniraće samo Vasilije Micić, dok su dobre vijesti stigle oko stanja Vukčevića i Avramovića koji će biti dobro posle sitnih povreda.