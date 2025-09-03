logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Baća u centru pažnje i u Rigi: Srpski glumac došao da bodri košarkaše, pa napravio šou

Baća u centru pažnje i u Rigi: Srpski glumac došao da bodri košarkaše, pa napravio šou

Autor Marina Cvetković
0

Evo kako je Miodrag Radonjić zagrevao atmosferu pred utakmicu Srbije i Turske na Eurobasketu u glavnom gradu Letonije.

Baća u centru pažnje i u Rigi: Srpski glumac došao da bodri košarkaše, pa napravio šou Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sve oči su večeras uprte u utakmicu Srbije protiv Turske na Eurobasketu u Rigi. Jedan od onih koji imaju prilike da utakmicu gledaju uživo je i naš glumac Miodrag Radonjić, poznat kao Baća iz "Južnog vetra".

Na konstataciju domaćih novinara koji se nalaze u Letoniji da su nas košarkaši sve ujedinili - glumce, pjevače, voditelje, Radonjić je rekao:

"Pa naravno, svi smo mi pod istom zastavom, nema nikakvog razdvajanja", pa dao svoju prognozu: "Ako Bog da zlato!"

Miodrag je potom nastavio da se zabavlja sa našim navijačima pred meč, koji su pravili šou uz alkohol i pjesmu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miodrag Radonjić utakmica Eurobasket Srbija Turska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ