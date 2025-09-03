Baća u centru pažnje i u Rigi: Srpski glumac došao da bodri košarkaše, pa napravio šou

Evo kako je Miodrag Radonjić zagrevao atmosferu pred utakmicu Srbije i Turske na Eurobasketu u glavnom gradu Letonije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sve oči su večeras uprte u utakmicu Srbije protiv Turske na Eurobasketu u Rigi. Jedan od onih koji imaju prilike da utakmicu gledaju uživo je i naš glumac Miodrag Radonjić, poznat kao Baća iz "Južnog vetra".

Na konstataciju domaćih novinara koji se nalaze u Letoniji da su nas košarkaši sve ujedinili - glumce, pjevače, voditelje, Radonjić je rekao:

"Pa naravno, svi smo mi pod istom zastavom, nema nikakvog razdvajanja", pa dao svoju prognozu: "Ako Bog da zlato!"

Miodrag je potom nastavio da se zabavlja sa našim navijačima pred meč, koji su pravili šou uz alkohol i pjesmu.