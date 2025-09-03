Ekipe iz ove grupe u osmini finala ukrštaju sa grupom u kojoj je bila Crna Gora, pa će tako Turska sa prvog mjesta ići na Švedsku, dok Srbiju očekuje, ipak, ozbiljniji rival Finska.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vjerovatno i najveći derbi grupne faze Eurobasketa opravdao je očekivanja i na kraju bio je u bojama Turske – ekipa Ergina Atamana u uzbudljivom meču do sada neporaženih timova savladala je Srbiju 95:90, prenosi CdM.

Ekipe iz ove grupe u osmini finala ukrštaju sa grupom u kojoj je bila Crna Gora, pa će tako Turska sa prvog mjesta ići na Švedsku, dok Srbiju očekuje, ipak, ozbiljniji rival Finska.

U meču u kojem je blistao Aleperen Šengun (28 poena, 13 skokova i osam asistencija) timovi su se često smjenjivali u vođstvu, a sve je riješeno u posljednjih 30 sekundi.

Turska je tada imala plus jedan, Srbija napad za vođstvo, ali je Šengun vrhunskom odbranom ukrao loptu Marku Guduriću, a na drugoj strani Šejn Larkin ubacuje dva slobodna bacanja za plus tri samo 15 sekundi prije kraja.

Nakon toga Nikola Jokić je nerezonski na početku napada pokušao da izjednači šutem za tri poena, ali je promašio, a Šengun je sa dva pogođena slobodna bacanja postavio konačnih 95:90.

Uz Šenguna, 23 poena ubacio je Larkin, dok je Džedi Osman stigao do 16. Inače Turska je ubacila 18 trojki na ovom meču.

Kod Srbije, Nikola Jokić je imao 22 poena i devet skokova, Gudurić 12, Filip Petrušev 11…

Grupe u Rigi i Tampereu su završene, osim pomenuta dva para igraće i Njemačka protiv Portugala, a spektakl će biti baltički derbi između Letonije i Litvanije, piše CdM.