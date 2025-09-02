Stigla je prva pobjeda, a sa njom i potez o kojem se juče pričalo, jedan od naboljih na ovogodišnjem Eurobasketu.

Izvor: fiba.com/printscreen

Košarkaši Crne Gore trijumfom nad Švedskom (87:81) otvorili su vrata osmine finala, a Igor Drobnjak je odigrao još jedan odličan čem za naš tim.

A, njegov potez i majstorije tokom kojih je jednom od Šveđana probacio loptu kroz noge, pa položio sve uz faul, kako prenosi CdM.