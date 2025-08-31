Velika pobjeda Izraela protiv Francuske na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Izraela savladala je selekciju Francuske rezultatom 82:69, u okviru 3. kola Grupe D Evropskog prvenstva. Izraelci su odigrali sjajan meč predvođeni Denijem Avdijom kome je u jednom momentu pola hale skandiralo "MVP, MVP". Francuzima je ovo prvi poraz na šampionatu, dok su Izraelci zabilježili drugu pobjedu nakon dramatičnog poraza od Poljske.

Francuzi su imali maksimalnih +10 u prvoj dionici, konstantno su vodili u drugoj, da bi trećoj Izraelci potpuno istopili prednost i preuzeli vođstvo. Ono što se desilo u posljednjem kvartalu je definitivno za analizu. Igra "trikolora" se potpuno raspala, dok su Avdija i Madar dodali gas i poveli svoj tim ka ubjedljivoj pobjedi protiv favorizovanih Francuza. Viđena je serija od 11:0 poslije koje nije bilo povratka.

Sin Zvezdine legende je samo u četvrtoj četvrtini dao 10 poena, dok je ukupno sakupio 23 poena, 8 skokova i dvije asistencije. Pratio ga je Jam Madar sa 17 poena, 4 skoka i 3 asietncije, dok je Ginat dodao 14.

Kod Francuza najzapaženiji je bio Rišase sa 14, Okobo je dodao 13, dok je kapiten Jabusele potpuno podbacio sa 7 poena. Poredak u grupi D je sledeći Izrael, Francuska, Slovenija, Poljska, Belgija, Island.

U istom terminu odigran je meč u okviru Grupe C između Španije i Kipra, a izabranici Serđa Skariola su odigrali lakšu trening utakmicu i slavili sa 91:47.

Vili Ernangomez je predvodio "crvenu furiju" sa 19 poena, Justa ga je pratio sa 12, dok je drugi Ernangomez dodao 9. Kod Kiprana najbolji je bio Vilis sa 16, Kristodolou je bio sljedeći najefikasniji sa 9.

Španci su poslije tri kola na drugoj poziciji u grupi, dok su Grci zadržali prvu poziciju. Slijede Gruzija, Italija, Bosna i Kipar.