"Orlovi" neće na teren prije meča sa domaćinom, donekle očekivana odluka.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije igra meč sa Letonijom u 3. kolu Grupe A Evropskog prvenstva manje od 24 časa nakon pobjede protiv Portugalije. Bio je to neočekivano težak duel za izabranike Svetislava Pešića koji je donio odluku da će dočekati okršaj sa domaćinom bez treninga.

"Orlovi" će iskoristiti vrijeme za odmor i posvetiće se video analizi i taktičkim detaljima. Ovaj potez selektora ne čudi, pošto su reprezentativci Srbije izgledali kao da su ispražnjeni i da im je potreban odmor. Svi su u izjavama apostrofirali da su odigrali nervoznu utakmicu i da protiv Letonaca potpuno moraju da promijene pristup. Meč je na programu od 17 časova, dok su tokom dana na programu i ostali dueli, tako da niko nije povlašćen zbog rasporeda.

Srbija favorit, Letonci neubjedljivi

Iako imaju podršku domaće publike u Rigi, Letonci nisu blistali u prva dva meča, pogotovo protiv Estonaca koji su im zadali dosta problema, ali su na kraju slavili u neizvjesnoj završnici. Predvođeni Kristapsom Porzingisom i braćom Bertans definitivno imaju čemu da se nadaju na ovom šampionatu, ali su tek treći favoriti u grupi A nakon Srbije i Turske. Izabranici Ergina Atamana će treću pobjedu na šampionatu pokušati da izbore protiv Portugala, dok će Česi pojuriti prvu pobjedu protiv Estonije.