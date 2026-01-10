Plan predviđa obuhvat oko 700 kilometara lokalnih puteva, 20,1 kilometar magistralnog puta i 19 kilometara stare magistrale prema Trešnjeviku

Izvor: snp

Opština Andrijevica nedavno je usvojila Strateški plan razvoja za period 2025–2029. godine, predstavljajući ga kao dokument nastao zajedničkim radom, analizom i vizijom budućnosti lokalne zajednice.

Iz lokalne uprave ističu da plan definiše strateške ciljeve usmjerene ka stvaranju ambijenta u kojem građani mogu imati kvalitetniji život, sigurnije radno okruženje i bolje uslove za razvoj svojih ideja. Naglašavaju da opština obiluje prirodnim resursima, među kojima su šumski, vodni i mineralni potencijali, koji predstavljaju osnovu za dalji ekonomski razvoj, uz preduslov njihove održive i planske upotrebe.

„U Strateškom planu razvoja, u okviru opštih i specifičnih ciljeva, definisano je 23 prioriteta i 126 projekata koji treba da se realizuju u petogodišnjem periodu. Posebnu pažnju posvetili smo razvoju lokalne privrede, otvaranju novih radnih mjesta i stvaranju održive turističke ponude koja promoviše prirodne ljepote, kulturno-istorijske vrijednosti i identitet naše opštine. Svjesni smo demografskih izazova, posebno iseljavanja mladih i aktivne radne snage. Zato je naš prvi cilj unapređenje demografskih pokazatelja kroz podršku zapošljavanju, jačanje privrede i valorizaciju resursa koje posjedujemo. Paralelno s tim radićemo i na unapređenju javne infrastrukture i usluga, kako bismo osigurali veći kvalitet života za svakog građanina“ – rekao je predsjednik Opštine Andrijevica Željko Ćulafić u izjavi za „Dan“.

Ćulafić je dodao da plan uključuje i strategiju očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa, edukacije zajednice i jačanja svijesti o značaju kulturnog identiteta, te da se posebna pažnja posvećuje zaštiti životne sredine i održivom korišćenju prirodnih resursa.

„Uvjeren sam da ćemo zajedničkim snagama, saradnjom lokalne samouprave, institucija, privrednih subjekata i svih građana, ostvariti ciljeve zacrtane u Strateškom planu. Naš zadatak je da stvorimo opštinu koja će biti primjer razvoja, očuvanja tradicije i modernizacije u skladu sa potrebama današnjice. Zahvaljujem svima koji su dali doprinos u izradi ovog dokumenta, koji ukazuje da su pred nama izazovi, ali i prilike koje ćemo, nadam se, zajedno iskoristiti za dobrobit svih građana“ – zaključio je Ćulafić.

Poseban akcenat na putnu mrežu

Strateški plan naglašava da su naselja u opštini povezana mrežom regionalnih i lokalnih puteva, dok elektrodistributivna mreža pokriva najveći dio teritorije. U narednom periodu posebna pažnja biće posvećena modernizaciji putne infrastrukture, uz ulaganja iz opštinskog budžeta, državne pomoći, te donatora i međunarodnih institucija.

Plan predviđa obuhvat oko 700 kilometara lokalnih puteva, 20,1 kilometar magistralnog puta i 19 kilometara stare magistrale prema Trešnjeviku. Opština trenutno nema autobusku stanicu, a međugradski prevoz odvija se tranzitnim linijama iz susjednih opština.

Opština Andrijevica zauzima površinu od oko 340 kilometara kvadratnih, pri čemu 80 odsto teritorije čine ruralna područja, dok preostalih 20 odsto pripada gradskom jezgru. Prema popisu iz 2023. godine, opština ima 3.910 stanovnika, što je 1.161 manje u odnosu na 2011. godinu. Oko petine stanovništva ili 988 lica živi u gradskom naselju Andrijevica, dok je ostatak, oko 2.922 lica, raspoređen u 24 ruralna naselja, organizovana u 18 mjesnih zajednica.