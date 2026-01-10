AZK je, postupajući po prijavi, takođe analizirala da li Skijališta Crne Gore spadaju u društva u poteškoćama, što po EU regulativama znači da je više od polovine upisanog osnovnog kapitala izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka.

Skijališta Crne Gore neće dobiti 150.000 eura pomoći Vlade za pripremu zimske turističke sezone na ski-centru „Kolašin 1600“, jer je Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) utvrdila da bi to predstavljalo neusklađenu državnu pomoć.

Agencija je odluku donijela po zahtjevu Ministarstva turizma, koje vodi Simonida Kordić. Ministarstvo je početkom novembra tražilo finansijska sredstva za održavanje višenamjenske sportske infrastrukture, navodeći da se planirani radovi odnose na izgradnju i održavanje infrastrukture koja „ne utiče na trgovinu među državama članicama ili u regionu“.

„Potrebna sredstva planirana su za servisiranje tabača za snijeg, nabavku rezervnih dijelova, servis motornih sanki za bezbjednost na skijalištu, sanaciju skijaških staza, remont žičara K8 ‘Troglava’ i K7 ‘Klisura’, obezbjeđivanje službe spasavanja i za druge troškove održavanja, sve prema specifikacijama datim u prilogu dostavljene informacije“ – navedeno je u rješenju koje je potpisao predsjednik Savjeta AZK, Dragan Damjanović.

Ministarstvo turizma je u prijavi pojasnilo da izdvajanje od 150.000 eura „ne predstavlja državno davanje, jer se odnosi na održavanje višenamjenske sportske infrastrukture, koja ima lokalni efekat i namijenjena je za rekreaciju i bavljenje amaterskim sportovima“. – „Operativna podrška za sportsku infrastrukturu obuhvata troškove održavanja, energije, materijala, ugovorenih usluga, komunikacije i administrativne troškove“ – dodali su iz Ministarstva.

AZK je, postupajući po prijavi, takođe analizirala da li Skijališta Crne Gore spadaju u društva u poteškoćama, što po EU regulativama znači da je više od polovine upisanog osnovnog kapitala izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka.

U konkretnom slučaju, uvidom u Bilans stanja za 2024. godinu, ostvareni gubitak je minus 220.710 eura, rezerve 0, dok je osnovni upisani kapital 110.000. Rezultat, nakon stavljanja u odnos ostvarenog gubitka i osnovnog kapitala, upućuje na podatak da je više od polovine osnovnog kapitala (55.000) izgubljeno zbog akumuliranog gubitka (220.710) – piše u rješenju.

Agencija je zaključila da Skijališta Crne Gore u 2024. godini ispunjavaju uslove iz člana 2 stav 1 tačka 18 Regulative, prema kojima se smatraju privrednim društvom u poteškoćama, zbog čega se, saglasno odredbi člana 4 Poglavlja 1 – regulativa ne može primijeniti na prijavljenu državnu pomoć privrednom društvu DOO Skijališta Crne Gore Mojkovac u iznosu od 150.000 eura radi pripreme zimske turističke sezone 2025/2026. na skijalištu ski-centar "Kolašin 1600", koju je Ministarstvo turizma dostavilo na ocjenu Agenciji, jer to predstavlja neusklađenu državnu pomoć.