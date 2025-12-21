logo
Arnold Švarceneger više nije Terminator

Autor Dušan Volaš
Reditelj Džejms Kameron otkrio plan za snimanje nastavka hit serijala

Arnold Švarceneger više nije Terminator

Reditelj Džejms Kameron potvrdio je snimanje novog nastavka filma "Terminator" i otkrio da u njemu neće igrati Arnold Švarceneger.

Džejms Kameron je izjavio da je vrijeme Arnolda Švarcenegera kao Terminatora zvanično završeno, što je izazvalo nevericu među obožavaocima franšize širom svijeta. Umjesto toga, želi novu generaciju likova za sljedeći film u ovom serijalu.

Uoči svjetske premijere filma "Avatar: Vatra i pepeo", Kameron je izjavio da nas čeka novi nastavak kultnog filma. Za "Holivud riporter" je otkrio i da će rad na filmu početi "čim se smire strasti oko novog Avatara".

"Postoji mnogo narativnih problema koje treba rješiti. Najveći je kako da ostanem dovoljno ispred onoga što se zaista dešava, da bi to i dalje bila naučna fantastika", rekao je reditelj, a potom potvrdio da Švarceneger neće biti dio filma i izazvao bijes određenog dijela javnosti.

"Mogu sa sigurnošću da kažem da on neće biti u filmu. Vrijeme je za novu generaciju likova. Insistirao sam da Arnold bude uključen u "Terminator: Mračna sudbina", i to je bio sjajan završetak njegove uloge kao T-800. Potrebno je šire tumačenje Terminatora i same ideje vremenskog rata i superinteligencije. Želim da radim nove stvari koje ljudi još ne mogu ni da zamisle".

