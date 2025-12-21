Direktorka američke nacionalne obavještajne zajednice izjavila je danas da američka obavještajna zajednica ne procjenjuje da Rusija ima sposobnost osvajanja Evrope ili čak Ukrajine.

Izvor: Printscreen/X@RapidResponse47

Talsi Gabard iznijela je ove komentare u objavi na društvenoj mreži Iks sa sjedištem u SAD, odgovarajući na izvještaje u kojima se tvrdi da američka obavještajna zajednica podržava stavove EU i NATO da Rusija ima za cilj invaziju ili osvajanje Evrope.

Optužila je ono što je nazvala "huškačima duboke države (DeepState) i njihovim propagandnim medijima" da širenjem lažnih narativa pokušavaju da potkopaju napore američkog predsjednika Donalda Trampa da donese mir Ukrajini i Evropi.

Deep State warmongers and their Propaganda Media are again trying to undermine President Trump’s efforts to bring peace to Ukraine—and indeed Europe—by falsely claiming that the ‘U.S. intelligence community’ agrees to and supports EU/NATO viewpoint that Russia’s aim is to… — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard)December 20, 2025

"Huškači duboke države i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju da potkopaju napore predsjednika Trampa da donese mir Ukrajini — a zapravo i Evropi — lažno tvrdeći da se ‘američka obavještajna zajednica’ slaže i podržava stav EU/NATO da je cilj Rusije invazija/osvajanje Evrope (kako bi se dobila podrška za njihove proratne politike)“, rekla je Gabard.

Naglasila je da su takve tvrdnje osmišljene kako bi generisale javnu podršku proratnim politikama i eskalirale sukob.

"Istina je da američke obavještajne službe procjenjuju da Rusija nema čak ni sposobnost da osvoji i okupira Ukrajinu, a kamoli da ‘izvrši invaziju i okupira’ Evropu", dodala je.

Gabard je ranije ove godine pred senatskim odborom izjavila da Iran ne razvija nuklearno oružje. Nakon što je predsjednik Donald Tramp rekao da nije u pravu, Gabard je optužila medije da su iskrivili njene riječi i tvrdila da vjeruje kako bi Iran mogao da izgradi nuklearno oružje u roku od nekoliko nedjelja.

Rojters je juče objavio da američke obavještajne službe upozoravaju kako ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava da zauzme cijelu Ukrajinu i povrati djelove Evrope koji su nekada pripadali Sovjetskom Savezu, uprkos mirovnim pregovorima koji su u toku.

Prema tvrdnjama šest izvora upoznatih sa američkim obavještajnim podacima, Putinovi ratni ciljevi ostaju nepromijenjeni, što je u oštroj suprotnosti sa porukama Trampa i njegovih pregovarača koji tvrde da Putin želi kraj sukoba.

Najnoviji izvještaji, od kojih posljednji datira s kraja septembra, protivrječe i izjavama ruskog lidera koji negira da predstavlja prijetnju Evropi. Procjene američkih službi dosljedne su od početka invazije 2022. godine i podudaraju se sa stavovima evropskih lidera, koji takođe smatraju da Putin želi kontrolu nad cijelom Ukrajinom i teritorijama bivših članica sovjetskog bloka, uključujući i neke članice NATO saveza.

"Obavještajni podaci su uvek govorili da Putin želi više“, izjavio je za Rojters Majk Kvigli, demokratski član Odbora za obavještajne poslove Predstavničkog doma. „Evropljani su uvjereni u to. Poljaci su apsolutno uvjereni u to. Baltičke zemlje misle da su prve.“