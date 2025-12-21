Umjesto potpune zabrane, Evropska komisija sada traži 90% vozila s nultom emisijom, ostavljajući prostor za hibride i druge tehnologije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Evropska komisija je napravila zaokret u planovima za zabranu automobila sa unutrašnjim sagorijevanjem i ublažila pravila koja su trebala da stupe na snagu 2035. godine. Umjesto potpune elektrifikacije, EU sada ostavlja prostor i za druge tehnologije, nakon snažnog pritiska automobilske industrije.

Potez izvršnog tijela EU predstavlja najveći korak unazad u "zelenoj politici" Unije u posljednjih nekoliko godina, a predlog još treba da potvrde i evropske vlade i Evropski parlament.

EK je očito popustila pred zahtjevima autoindustrije, posebno njemačke i italijanske, koje se teško bore da zadrže korak sa konkurencijom Tesla-e i kineskih proizvođača električnih automobila.

Prema novom predlogu, od 2035. proizvođači automobila moraće da smanje emisiju ugljen-dioksida za 90 posto, umjesto 100 posto. To znači da će 90 posto voznog parka svakog proizvođača automobila morati da bude električni, to jest s nultom stopom emisije, a ostalih 10 posto moraće da kompenzuju korišćenjem čelika koji je proizveden u EU, uz nisku emisiju ugljen-dioksida ili korišćenjem biogoriva.

To će omogućiti da se plug-in hibridi, blagi hibridi, automobili s motorima na unutrašnje sagorijevanje, i dalje proizvode nakon 2035. godine.

Uredba EU, donijeta 2023. kao dio Zelene agende, postavila je cilj da od 2035. svi novoregistrovani automobili budu s nultom emisijom, to jest da budu električni. To je naišlo na veliki otpor evropskih proizvođača automobila, naročito u Njemačkoj.

EK želi da podstakne proizvodnju malih, cjenovno pristupačnih električnih automobila, dužine do 4,2 metra. U tu svrhu predlaže da se svaki takav automobil proizveden u EU ne računa kao jedno vozilo nego kao 1,3 vozila. Na taj će način proizvođači automobila lakše dosegnuti cilj da je 90 posto njihovih automobila s nultom emisijom.

EK predlaže da od 2030. godine države članice osiguraju da određeni dio automobila koje kompanije daju na raspolaganje svojim zaposlenima budu električni. Kao pozitivan primjer navedena je Belgija koja je već neko vrijeme ima zakon da svi takvi automobili budu električni i danas je 52 posto voznog parka u vlasništvu kompanije na električni pogon.

Berlin pozdravio zaokret

Njemački kancelar Fridrih Merc pohvalio je predlog Evropske komisije o izmeni regulative, prenosi dpa.

"Veća otvorenost prema tehnologiji i više fleksibilnosti su ispravne odluke za bolje usklađivanje klimatskih ciljeva sa tržišnom realnošću, privredom i tržištem rada", rekao je Merc.