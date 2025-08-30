Košarkaški savez Srbije oglasio se povodom povrede kapitena Bogdana Bogdanovića.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Srbija je u susretu sa Portugalijom upisala novu pobjedu na Evropskom prvenstvu, ali nije bilo mnogo povoda za slavlje zbog toga što je kapiten Bogdan Bogdanović doživio povredu. Trenutak kad je bivši igrač osetio bol dogodio se na kraju druge četvrtine, a dan nakon meča poznato je i o čemu se radi. Bogdanović je povrijedio zadnju ložu.

"Nakon povrede na utakmici protiv Portugala, danas je učinjeno snimanje magnetnom rezonancom koja je pokazala povredu zadnje loše mišića natkolenice. Potrebno je da se urade dodatna ispitivanja koja će biti učinjena kako bi se postavila konačna dijagnoza i prognoza. Bogdan Bogdanović neće igrati na utakmici protiv Letonije u subotu", stoji u saopštenju Košarkaškog saveza Srbije.

Vidi opis "Bogdan Bogdanović neće igrati": KSS se oglasio zbog povrede kapitena Srbije na Eurobasketu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Bogdanović se u meču protiv Portugalije nije pojavio na klupi u drugom poluvremenu i već tada je to bio znak da nešto nije išlo svojim tokom. Nekoliko minuta kasnije pojavile su se i informacije o povredi kapitena, što je bio dodatni problem za tim Svetislava Pešića. Sada je jasno da će kapiten propustiti meč protiv Letonije koji je na programu u subotu u 17 sati.

Dok nije napustio teren Bogdanović je bio jedan od najvažnijih igrača na terenu. Režirao je kapiten i nekoliko važnih poena u trenutku druge deonice u kojoj se rezultat lomio, pa slobodno možemo reći da je jedan od najzaslužnijih za pobjedu. Za 15 minuta na terenu Bogdanović je ubacio sedam poena, uhvatio pet važnih skokova i podijelio jednu asistenciju.