Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović se povrijedio na meču sa Portugalom i odmah će otići na snimanje. Od reportera MONDA sa Eurobasketa Nemanje Stanojčića

Izvor: MN Press/RTS Printscreen

Nije se pojavio Bogdan Bogdanović na klupi Srbije na početku drugog poluvremena, a i neće. Prve informacije iz Rige su takve da selektor Svetislav Pešić neće ništa rizikovati i da će ga ostaviti u svlačionici do kraja meča sa Portugalom na Eurobasketu.

Kapiten našeg nacionalnog tima osjetio je bol u zadnjoj loži na minut i po do kraja druge četvrtine, a kako je izašao nije se vraćao na teren. Prve informacije govore da će momentalno biti poslat na snimanje da se utvrdi kakva je povreda.

Nažalost to znači da ćemo teško gledati srpskog beka na meču sa Letonijom. Protiv domaćina turnira u Rigi igramo već u 17 časova u subotu, što znači da će zaista jako teško on imati priliku da se oporavi, ma kakva da je povreda.

Nije to bio jedini problem za Srbiju, pošto je Filip Petrušev isključen zbog sukoba, sudara i udaranja Brita već u prvoj četvrtini.