Srbija meč drugog kola igra u petak od 20.15 časova, a rival je Portugal koji je slavio protiv Češke na startu.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije na više nego ubjedljiv način je startovala na Evropskom prvenstvu.

U utakmici 1. kola grupe A u Rigi su deklasirali Estoniju rezultatom 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:18).

U trećoj utakmici u okviru grupe Turska je savladala domaćina Letoniju.

Svih 12 košarkaša Srbije se upisalo u strijelce. Nikola Jović je bio najefikasniji sa 18 poena (6 asistencija, 4 skoka). Avramović je postigao 13 poena, Petrušev 12, a Bogdanović (7 asistencija) i Jokić (10 skokova, 7 asistencija) po 11 poena.

U timu Estonije Drel je postigao 11 poena, a Kononcuk 10.

Srbija je odigrala fantastičan meč, sa vrlo malo loših minuta. Vidjela se velika želja, timski rad koji je doveo do čak 32 asistencije.

Srbija je praktično od prvog sekunda pokazala autoritet na terenu. Već posle pet minuta je razlika bila dvocifrena, a do kraja četvrtine razlika je išla i do 20 poena prednosti.

Najveću razliku Srbija je stekla u finišu treće četvrtine kada je bilo plus 44.