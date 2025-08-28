Nikola Jokić možda nije imao standardni poenterski učinak u meču protiv Estonije, ali o njegovim bravurama na terenu priča se širom svijeta.

Izvor: EPA/Toms Kalnins

Reprezentacija Srbije starovala je pobjedom na Eurobasketu i to kakvom! "Orlovi" su potpuno deklasirali Estoniju u prvom kolu ovog turnira ubacili su 98 poena, dok su rivala ograničili na 64. I mada nismo imali priliku da vidimo Nikolu Jokića u svojoj standardnoj tripl-dabl akciji i te kako vrijedi pomenuti partiju najboljeg košarkaša svijeta.

Nikola je susret započeo u petorci, zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem, pa je ovaj tandem rešio da se posveti raigravanju tima, tako je Nikola Jović za osam minuta imao 12 poena, a Srbija u prva četiri napada do koša došla kroz asistencije - prava rijetkost.

Jokić susret završio dabl-dabl učinkom, a moglo bi se reći za njega skromnim ostvarenjem pošto je ubacio 11 poena, uhvatio 10 skokova i podijelio sedam asistencija, zbog toga djeluje kao da je igrao s pola gasa. Bilo je naravno i onih akcija koje nisu krunisane bodovanjem na tabeli, pošto nije bilo koša, a jedna od tih je pas bez gledanja centra Denvera upućen ka Aleksi Avramoviću. Dogodilo se to u ranoj fazi meča i mada nije bio prvi put da košarkaš iz Sombora to radi, bilo je zaista nevjerovatno na koji način je primijetio saigrača, a o tom dodavanju kasnije se oglasila čak i NBA liga.

Možda je Jokić stao na 11 poena, ali učinak Srbije govori koliko je on važan igrač za naš tim. "Orlovi" su susret završili sa 32 asistencije što govori i timskoj igri na kojoj insistiraju. Takođe, naš tim je prvi koji je od 1995. uspio da zabilježi više od dvojice igrača na terenu koji su upisali više od pet asistencija na susretu - Jokić i Bogdanović ostvarili su po sedam, a Nikola Jović imao je osam.

Pogledajte bravure Nikole Jokića na meču Srbija - Estonija:

Bravure Nikole Jokića na meču Srbije - Estonija Izvor: Screenshot/YouTube/@GOATiology

I ne samo to, košarkaška inteligencija Nikole Jokića donela je i druge benefite Srbiji. Iskustvo centra Denvera u organizovanju napada kad na terenu nemamo plejmejkera, a i kada ga imamo, prikazalo je lijepu i organizovanu igru našeg tim. A, ubedljiva pobjeda samo je bila kruna sistema koji se uspostavio Svetislav Pešić.

Sledeći susret Srbija igra protiv Portugalije, u petak od 20.15 sati.

Raspored Srbije na Eurobasketu