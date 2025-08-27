Veliki broj igrača iz prošle sezone više nije tu, tako da je Zvezda sa novim igračima i novom energijom ušla u novu sezonu, uz nadu da će biti uspješnija nego lani.

KK Crvena zvezda počela je pripreme u utorak, a danas je prvi put trening bio otvoren za javnost. Mediji su mogli da vide da se na treninzima Crvene zvezde već radi jako, da se košarkaši polako upoznaju sa sistemom rada trenera Janisa Sferopulosa, što nije iznenađenje pošto je praktično oformljen cijeli novi tim.

Košarkaši su trenirali na dva koša, vježbali su šut, dok su poslije toga imali i razgovor na centru terena sa trenerom Sferopulosom koji je bio dobro raspoložen. Važno je napomenuti da će Zvezda praktično cijele pripreme odraditi u Beogradu, pošto je renoviran i dio hale "Aleksandar Nikolić" gdje igrači sada imaju i modernu teretanu, prostor za odmor...

Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Ko je u timu Crvene zvezde?

Zvezda trenutno ima 17 igrača u rosteru i traži klub Jagu dos Santosu, dok na treninzima nisu još svi. Džoel Bolomboj se i dalje oporavlja od teške povrede, Ognjen Dobrić je sa reprezentacijom u Rigi, dok je Dejan Davidovac dobio nekoliko dana slobodno pošto je bio sve vrijeme sa "orlovima" na pripremama.