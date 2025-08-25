Dugogodišnji bek crveno-bijelih definitivno neće više igrati za Zvezdu.

Izvor: MN Press

Nemanja Nedović napustio je Crvenu zvezdu, što je potvrdio klub. Nakon neuspješne sezone crveno-bijelih 2024/25, u kojoj se Nedović mučio sa velikim oscilacijama forme, definitivno je da neće biti dio tima u novoj takmičarskoj godini. Iako je minulog proljeća bilo nezvaničnih potvrda da je dogovorio ostanak, pa čak i potpisao novi ugovor po isteku starog, rastanak je sada zvaničan.

Nedović je završio drugi mandat u Zvezdi, u kojoj je ponikao i u čijem je seniorskom timu ukupno proveo sedam godina. Najprije od 2008. do 2012. kao biser crveno-bijelih, a potom od 2022. do 2025. kao evroligaški bek, koji je kupljen od Panatinaikosa za obeštećenje od 300.000 eura.

"Nemanja Nedović u takmičarskoj 2025-2026 neće biti dio tima KK Crvena zvezda Meridianbet", saopštila je Zvezda u ponedeljak, nakon što se prethodnih dana rastala i sa kapitenima Brankom Lazićem i Lukom Mitrovićem.

"Kao i svim momcima koju su poput njega utirali put Crvenoj zvezdi koja je danas poštovan i uvažavan evroligaški klub sa brojnim trofejima, KK Crvena zvezda, predsjednik Željko Drčelić, UO, menadžment, svi zaposleni iskazuju ovom prilikom veliku zahvalnost našem Nedi na svemu što je učinio kao igrač Crvene zvezde, na terenu i pored njega. Zbog svega, ovo je samo kraj jedne epizode, jer su našem Nemanji vrata KK Crvena zvezda uvijek otvorena!", saopštila je Zvezda.

Crveno-bijeli su potom podsjetili na njegovu biografiju i dostignuća u crveno-bijelom.

"Nemanja Nedović je u dva navrata nosio dres Crvene zvezde od 2008-2012. godine i od 2022. godine kada se vratio u svoj klub i u tom periodu odigrao je 315 utakmica i ubacio 3042 poena. Sa Crvenom zvezdom je osvojio 6 trofeja: ABA ligu, tri Kupa Radivoj Korać i dva šampionata Srbije. Zvezdino dijete, koje će uvijek biti nezaobilazni dio velike Crvene zvezde!"

"Nemanja Nedović je rođen 16. juna 1991. godine u Novoj Varoši. Profesionalnu karijeru i prve ozbiljne košarkaške korake je napravio upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao od 2008. do 2012. godine, nakon čega je započeo internacionalnu karijeru u Ritasu, zatim Golden Stejtu u NBA ligi, da bi se zatim vratio u Evropu kao igrač Valensije, Unikahe, Olimpije i Panatinaikosa. Najtrofejnije sezone doživio je u svojoj kući kao igrač Crvene zvezde u koju se vratio nakon 10 godina, a pamtiće se za sva vremena i njegova trojka u prvom evroligaškom gradskom derbiju u Beogradskoj Areni. Višegodišnji je reprezentativac Srbije, sa kojom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine".