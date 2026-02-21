Nakon gubitka većine, opozicija u podgoričkom parlamentu najavljuje da će u narednom periodu ona biti ta koja će donositi odluke.

Izvor: Skupština glavnog grada

Opozicija ima 28 odbornika, a vladajuća koalicija 26, što opoziciji omogućava da određene odluke donosi prostom većinom.

Naime, opozicija ima 28 odbornika, a vladajuća koalicija 26, što opoziciji omogućava da određene odluke donosi prostom većinom, prenose Vijeti.

Osim zahtjeva za skraćenje mandata, moguće su i inicijative za smjenu predsjednice Skupštine Glavnog Grada, Jelene Borovinić Bojović i gradonačelnika Saše Mujovića, ali i za to bi opoziciji trebala podrška DNP-a, koji je izašao iz vlasti.