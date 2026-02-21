Dragana Bekavalac i tragično nastradala Tatjana Ječmenica bile su veoma bliske prijateljice.
Dragana Bekvalac podijelila je do sada neviđene fotografije sa nedavno preminulom Tatjanom Ječmenicom, oprostivši se od dugogodišnje prijateljice emotivnom porukom.
Tatjana, nekadašnja reprezentativka Srbije u tenisu, sahranjena je na Gradskom groblju u Novom Sadu u prisustvu porodice, prijatelja i brojnih sportskih zvaničnika, nakon što je tragično izgubila život u saobraćajnoj nezgodi.
"Tašo moja dobra, voli te tvoj drug", napisala je Dragana uz slike.
Dragana Bekvalac neutješna nakon smrti najbolje prijateljice: Objavila nikad viđene fotografije sa Tatjanom Ječmenicom
Inače, Tatjana i Dragana, koje su obije porijeklom iz Novi Sad, godinama su njegovale snažno prijateljstvo. Često su provodile vrijeme zajedno sa porodicama, putovale i dijelile zajedničke trenutke.Prije nešto više od dva mjeseca zajedno su sa supruzima boravile u Kini, odakle su na društvenim mrežama objavljivale fotografije ispunjene osmjesima i lijepom atmosferom, svedočeći o bliskosti i radosti koju su dijelile.
