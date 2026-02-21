Dragana Bekvalac neutješna nakon smrti najbolje prijateljice: Objavila nikad viđene fotografije sa Tatjanom Ječmenicom

Dragana Bekavalac i tragično nastradala Tatjana Ječmenica bile su veoma bliske prijateljice.

Izvor: Instagram printscreen / draganabekvalac72

Dragana Bekvalac podijelila je do sada neviđene fotografije sa nedavno preminulom Tatjanom Ječmenicom, oprostivši se od dugogodišnje prijateljice emotivnom porukom.

Tatjana, nekadašnja reprezentativka Srbije u tenisu, sahranjena je na Gradskom groblju u Novom Sadu u prisustvu porodice, prijatelja i brojnih sportskih zvaničnika, nakon što je tragično izgubila život u saobraćajnoj nezgodi.

"Tašo moja dobra, voli te tvoj drug", napisala je Dragana uz slike.

Inače, Tatjana i Dragana, koje su obije porijeklom iz Novi Sad, godinama su njegovale snažno prijateljstvo. Često su provodile vrijeme zajedno sa porodicama, putovale i dijelile zajedničke trenutke.Prije nešto više od dva mjeseca zajedno su sa supruzima boravile u Kini, odakle su na društvenim mrežama objavljivale fotografije ispunjene osmjesima i lijepom atmosferom, svedočeći o bliskosti i radosti koju su dijelile.