Nemanja Nedović se oglasio na društvenim mrežama nakon napuštanja Crvene zvezde.
Srpski bek Nemanja Nedović oprostio se od Crvene zvezde preko društvene mreže Instagram. Nakon tri sezone napustiće Mali Kalemegdan, ali i dalje nije poznato koja je njegova naredna destinacija. Nemanja je dijete kluba, a oproštaj je označio snimkom sa proslave titule ABA lige 2024. godine.
Sjajni bek je slavio u društvu supruge i pjevača kome je u par navrata "oteo" mikrofon kako bi otpjevao stihove poznate Luisove pjesme "Slike u oku". Popularni Neda je imao svoju verziju koju su prepjevale Delije. Poslušajte kako je to izgledalo:
Nemanja Nedović je sa Crvenom zvezdom osvojio dvije titule prvaka Srbije, tri trofeja u Kupu Radivoja Koraća i jednu titulu u ABA ligi.