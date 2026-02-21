Test je izveden u junu 2020. godine na lokaciji Lop Nur, uprkos kineskom moratorijumu na nuklearna testiranja koji je na snazi od 1996. godine.

Obaveštajne agencije Sjedinjenih Američkih Država vjeruju da Kina razvija novu generaciju nuklearnog oružjai da je 2020. godine sprovela tajni eksplozivni test kao dio šire strategije modernizacije svog arsenala, objavio je CNN, pozivajući se na više izvora.

Prema navodima američkih zvaničnika, test je izveden u junu 2020. godine na lokaciji Lop Nur, uprkos kineskom moratorijumu na nuklearna testiranja koji je na snazi od 1996. godine.

Stejt department je ovog mjeseca javno iznio detalje o događaju, navodeći da seizmički podaci ukazuju na eksploziju jačine 2,75, za koju tvrde da nije u skladu sa rudarskim aktivnostima niti klasičnim zemljotresom.

Vašington smatra da je test dio napora Pekinga da razvije naprednije sisteme, uključujući rakete sposobne da nose više minijaturizovanih bojevih glava, kao i taktičko nuklearno oružje male snage.

Prema procjenama, takva modernizacija bi mogla Kinu da približi nuklearnom paritetu sa SAD i Rusijom.

Kina, koja posjeduje nuklearno oružje od 1964. godine, poslednjih godina ubrzano širi svoje kapacitete, ali i dalje raspolaže manjim arsenalom od Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

Portparol kineske ambasade u Vašingtonu Liu Pengju odbacio je optužbe, navodeći da SAD "iskrivljuju i ocrnjuju kinesku nuklearnu politiku".

Pentagon nije želio da komentariše konkretne obaveštajne procjene, ali je ranije upozorio da bi modernizacija kineskog arsenala mogla Pekingu da pruži nove opcije za upotrebu nuklearnog oružja u kriznim situacijama.

Objavljivanje detalja o navodnom testu usledilo je u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trampa insistira da se Kina uključi u buduće sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja.

Prema izvorima, otkrivanje informacija bi moglo da predstavlja pokušaj pritiska na Peking da pristane na pregovore o novom okviru za kontrolu naoružanja.